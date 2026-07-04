شهدت أسواق النفط العالمية تحولاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة مع تقدم المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة وما رافقها من إشارات إيجابية حول إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفق الشحنات النفطية.

بافتراض سير هذه التطورات دون عوائق كبيرة ودون خلافات في آليات التنفيذ فإن هذا التقدم يمثل فرصة لإعادة التوازن إلى أسواق الطاقة العالمية مع تداعيات مباشرة على أسعار النفط في الأيام والأسابيع المقبلة.

سيسهم استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز ورفع بعض القيود في إعادة اندماج كميات إضافية من النفط في السوق العالمية ما ينعكس مباشرة على ديناميكيات العرض والطلب.

في الوقت ذاته، بدأت أسعار برنت وخام غرب تكساس بالتراجع نحو مستويات ما قبل التوترات، حيث وصل برنت إلى نحو 71 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس قرب 68 دولاراً مسجلة أدنى مستويات في أكثر من 4 أشهر. لقد أدى التعطل السابق في مضيق هرمز إلى صدمة إمدادات كبيرة حيث أوقفت صادرات دول الخليج ملايين البراميل يومياً.

ورغم نجاح بعض الدول في إيجاد بدائل ناجحة خففت من وطأة ازمة المضيق فإن التكلفة كانت باهظة على مستوى الأسعار العالمية والاقتصادات المستوردة.

الآن مع التوقعات للوصول الى اتفاق من فإن التوقعات تشير الى أن يرتفع المعروض تدريجياً خلال الأيام والأسابيع المقبلة مقابل انحسار أزمة المضيق والسماح لمزيد من براميل النفط في الوصول إلى الأسواق.

هذا التطور سيدفع بضغط متزايد على الأسعار في الأيام والأشهر المقبلة، مع إمكانية تداول برنت في نطاق بين 68 و 74 دولاراً للبرميل. فإضافة كميات إضافية من النفط خصوصاً من إيران من ودول الخليج قد يؤدي إلى زيادة المعروض ما يضغط على الأسعار باتجاه الانخفاض بنسبة قد تصل إلى 10% إضافية على المدى القصير خاصة مع زيادة إنتاج أوبك بلس بـ 188 ألف برميل يومياً في يوليو.

لن تقتصر التأثيرات على زيادة العرض وحده فتحسن حركة الشحن ستعزز توقعات فائض المعروض كما أن بيانات الطلب العالمي الذي يواجه تحديات من تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى تدعم هذا الاتجاه ومع ذلك قد يوفر موسم الصيف بعض الدعم من خلال زيادة مستويات استهلاك الوقود.

الأسواق تراقب بدقة سير وتطور المحادثات الأمريكية - الإيرانية فأي تعثر في المفاوضات أو تطورات سياسية جديدة قد يعيد ضريبة أو علاوة المخاطر إلى السوق ويحد من تراجع الأسعار لذا فعودة التوترات الجيوسياسية قد يعيد الأسعار إلى مستويات شهدناها في الأيام الماضية.

لذا يعتمد مسار الأسعار طويل الأمد على قدرة الأطراف على إدارة التنفيذ بكفاءة وتوجيه الإمدادات نحو استقرار السوق وعودته إلى أساسيات الأسواق ومعدلات العرض والطلب ومحركات الاقتصاد العالمي ومؤشرات النمو في الدول المستهلكة كما معدلات إنتاج الدول المنتجة.

الأساسيات ستعيد العامل المهم والمؤثر في أسواق النفط العالمية وقد تحدث تقلبات في الأسعار خلال النصف الثاني من 2026، لكن إعادة فتح المضيق ستقلل من المخاطر وتعيد التدفق الطبيعي. أما أسواق النفط فستصبح أكثر توازناً بين المعروض والطلب مع أسعار أقل ارتفاعا حيث تبدو أسعار النفط في الأيام المقبلة أكثر ميلاً للاستقرار في نطاق منخفض نسبياً مدفوعة بتحسن الإمدادات وتهدئة التوترات مع ذلك يبقى النجاح مرهوناً بتنفيذ التفاهمات بدقة والاستقرار الجيوسياسي وقدرة السوق على استيعاب الكميات الإضافية.

خبير إستراتيجي في شؤون الطاقة