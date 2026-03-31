الرأي

أدوات أساسية لتتبع اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب

غافين ماغواير
الثلاثاء 31 مارس 2026 15:12 |3 دقائق قراءة
خاب أمل مستثمري الطاقة وتجارها الذين كانوا يأملون في حل سريع للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومع دخول الصراع شهره الثاني، عليهم الآن الاستعداد لمزيد من الاضطرابات المحتملة في تدفقات الطاقة وتقلبات السوق، لتقييم المناطق الأكثر تضررًا بدقة، يجب على متتبعي سوق الطاقة تجاوز مجرد الاطلاع على آخر المستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على أدوات تحليلية احترافية توفر رؤية واضحة وفورية لقطاعي الطاقة والشحن الرئيسيين في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي تفصيل لبعض الأدوات والموارد الرئيسية التي يستخدمها تجار الطاقة والمحللون لإدارة المخاطر واغتنام الفرص الناجمة عن تداعيات الصراع. فيما يلي عرض لبعض الأدوات والموارد الرئيسية التي يستخدمها تجار الطاقة والمحللون لإدارة المخاطر واغتنام الفرص الناجمة عن تداعيات الصراع تتبع الخرائط يستخدم المحللون الراغبون في الاطلاع على آخر المستجدات على أرض الواقع في الشرق الأوسط برامج خرائط متطورة تُظهر مواقع أساطيل السفن، إضافة إلى البنية التحتية الرئيسية للطاقة المتأثرة بالحرب حتى الآن.

 كما توفر أدوات بيانات السوق، مثل منصة Workspace التابعة لمجموعة بورصة لندن (LSEG)، للمتداولين معلومات محدثة عن مواقع أسطول سفن الطاقة العالمي، بما في ذلك السفن المتمركزة داخل وحول مضيق هرمز.

كما تتضمن برامج الخرائط آخر المستجدات حول حالة الطاقة والبنية التحتية للموانئ في المنطقة من خلال خلاصات الأخبار من رويترز وغيرها من خدمات المعلومات، وزخم السوق إضافة إلى الخرائط التي تتتبع مواقع سفن الطاقة، توفر مجموعة بورصة لندن (LSEG) ومنصات البيانات الأخرى أحدث البيانات حول أسعار تأجير السفن، ما يسمح للمتداولين والمحللين بتقييم تكلفة شحن منتجات الطاقة حول العالم.

إضافة إلى الخرائط التي تتتبع مواقع سفن الطاقة، توفر مجموعة بورصة لندن (LSEG) ومنصات البيانات الأخرى أحدث البيانات حول أسعار تأجير السفن، ما يسمح للمتداولين والمحللين بتقييم تكلفة شحن منتجات الطاقة حول العالم. تتوفر أيضًا بيانات عن هوامش التكرير في أسواق المستهلكين الرئيسية، والتي توضح مقدار الربح أو الخسارة التي تحققها مصافي التكرير من أنواع محددة من النفط الخام.

كما تتوفر مقاييس لأحجام صادرات مختلف منتجات الطاقة - من النفط الخام والمكثفات إلى البنزين والديزل ووقود الطائرات والغاز الطبيعي المسال - لتوفير مؤشر على المناطق التي تشهد انخفاضًا أو نموًا في الشحنات. تنشر مجموعة بورصة لندن (LSEG)، من خلال وكالة رويترز الإخبارية - التي تضم مراسلين متخصصين يغطون أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم - أخبارًا وتحليلات ترصد تأثير الصراع الإيراني في جميع الاقتصادات الكبرى.

توفر بيانات أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وأخبار التحولات في اتجاهات شراء التكرير في آسيا، وتحليلات الجهود المبذولة لإعادة توجيه شحنات الطاقة، معلومات إضافية لمراقبي السوق. لمنظور أوسع يمكن للمحللين أيضًا الاطلاع على كيفية استخدام إيران للطائرات المسيّرة الرخيصة لموازنة تأثير المعدات العسكرية الأكثر تكلفة التي تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يُقدّم مؤشرات حول كيفية تمكّن إيران من مواصلة جهودها الحربية لفترة طويلة.

كما تُساعد التفاصيل المتعلقة بمسارات الطيران الكثيفة لطائرات التزود بالوقود من وإلى تل أبيب - والتي تُستخدم للمساعدة في إبقاء القاذفات والمقاتلات في الخدمة فوق إيران - في فهم الجهود التي تبذلها القوات الأمريكية والإسرائيلية لمواصلة الضغط على إيران.

وتُقدّم الدراسات المعمّقة حول كيفية ومكان اتساع رقعة الحرب الإيرانية - مثل الضربات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان - رؤىً حول احتمالية امتداد الحرب إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

بالنسبة لمحللي الطاقة والمستثمرين، ستكون هذه المجموعة من الأدوات والأخبار والتحليلات عالية المستوى لا غنى عنها للتغلب على المخاطر المتغيرة الناجمة عن الحرب الإيرانية المستمرة مع دخولها أسبوعها الخامس وما بعده.

كاتب متخصص في شؤون الطاقة في وكالة رويترز

