GTA 6.. لعبة بملياري دولار مرشحة لتصبح أكبر إطلاق ترفيهي في التاريخ





يقترب استديو روكستار جيمز من إطلاق لعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6) في 19 نوفمبر 2026، وسط توقعات بأن تحقق مبيعات بمليارات الدولارات خلال أيام قليلة، لتصبح أكبر إطلاق في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، وربما أحد أكبر الإطلاقات الترفيهية على الإطلاق. وتأتي اللعبة بعد 13 عاماً من إطلاق GTA V التي تحولت إلى ظاهرة اقتصادية وثقافية عالمية.

وتشير تقديرات متداولة في قطاع الألعاب إلى أن تكلفة تطوير GTA 6 قد تصل إلى نحو ملياري دولار، ما يجعلها من بين أعلى المشاريع تكلفة في تاريخ صناعة الترفيه الرقمي.

إرث ضخم يمهد الطريق

تعتمد التوقعات المرتفعة على النجاح الاستثنائي للجزء السابق GTA V، الذي تجاوزت مبيعاته 230 مليون نسخة حول العالم حتى عام 2026، فيما تخطت مبيعات سلسلة Grand Theft Auto بأكملها 470 مليون نسخة، وفق بيانات شركة Take-Two المالكة لروكستار.

كما حققت GTA V إيرادات تراكمية تجاوزت 10 مليارات دولار منذ إطلاقها في 2013، لتصبح واحدة من أنجح المنتجات الترفيهية التجارية في التاريخ.

مدينة أكبر وقصة جديدة

تدور أحداث GTA 6 في ولاية "ليونيدا" الخيالية المستوحاة من ولاية فلوريدا الأمريكية، مع عودة مدينة "فايس سيتي" الشهيرة. وتقدم اللعبة للمرة الأولى بطلة رئيسية هي "لوسيا كامينوس" إلى جانب "جيسون دوفال"، في قصة مستوحاة جزئياً من ثنائية "بوني وكلايد" الشهيرة.

وتشير المعلومات الرسمية إلى أن اللعبة ستضم أكبر عالم مفتوح في تاريخ السلسلة، مع تحسينات كبيرة في الذكاء الاصطناعي وسلوك الشرطة وتفاعل الشخصيات غير القابلة للعب، إلى جانب مناطق متنوعة تشمل المدن والشواطئ والمستنقعات والموانئ والمناطق الجبلية.

تأجيلات لرفع الجودة

كانت روكستار قد أعلنت سابقاً أن اللعبة ستصدر في مايو 2026، لكنها قررت تأجيل الإطلاق إلى 19 نوفمبر 2026 لمنح فرق التطوير وقتاً إضافياً لتحسين الجودة النهائية للمنتج.

ويرى محللون أن التأجيل لن يؤثر في الطلب على اللعبة، بل قد يمنح الشركة فرصة لتحقيق إطلاق أكثر قوة خلال موسم العطلات العالمي.

الطلبات المسبقة

أعلنت روكستار أن الطلبات المسبقة للعبة ستبدأ في 25 يونيو 2026 عبر متجري بلاستيشن وإكس بوكس، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن نسخة الحاسب الشخصي.

وتزداد التوقعات حول الأداء التجاري للعبة قبل وصولها إلى الأسواق، إذ تشير تقديرات مؤسسة DFC Intelligence المتخصصة في أبحاث صناعة الألعاب إلى أن GTA 6 قد تحقق نحو مليار دولار من الطلبات المسبقة وحدها، فيما قد تصل إيراداتها إلى 3.2 مليار دولار خلال أول 12 شهراً من الإطلاق، مدفوعة بقاعدة جماهيرية ضخمة بنتها السلسلة على مدى أكثر من عقد. وتستند هذه التقديرات إلى النجاح التاريخي للجزء السابق GTA V الذي سجل إيرادات بلغت مليار دولار خلال 3 أيام فقط من طرحه في عام 2013، ليصبح آنذاك أسرع منتج ترفيهي مبيعاً في التاريخ.

ومن المتوقع أن تكون GTA 6 متاحة عند الإطلاق على أجهزة بلاستيشن 5 و إكس بوكس سيريس إس وإكس فقط، فيما يرجح مراقبون وصول نسخة الحاسب في مرحلة لاحقة كما جرت العادة مع إصدارات روكستار السابقة.

غياب الموظفين

امتد تأثير GTA 6 إلى ما هو أبعد من صناعة الألعاب، إذ أعلنت بعض الشركات الأمريكية اتخاذ ترتيبات خاصة ليوم الإطلاق بسبب توقعات بارتفاع نسب الغياب بين الموظفين الراغبين في تجربة اللعبة فور صدورها، في إشارة إلى الزخم الثقافي والتجاري الذي يحيط بالإصدار المنتظر، وذلك بحسب موقع "تيك رادار".

من جانبها أعلنت شركة "برجر موتورسبورتس" الأمريكية من خلال بيان رسمي لها ونشرته عبر حساباتها، عن "إيقاف مؤقت للعمليات التشغيلية في الشركة بالكامل" يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، للسماح للموظفين بلعب اللعبة.

وفي المقابل، حذرت جهات أمنية من انتشار عمليات احتيال إلكتروني تستغل الحماس الجماهيري للعبة عبر مواقع ورسائل مزيفة تدعي توفير نسخ تجريبية أو وصول مبكر، رغم تأكيد روكستار عدم وجود أي برنامج بيتا رسمي حتى الآن.

رهان اقتصادي على 2026

تمثل GTA 6 أهمية خاصة لشركة Take-Two Interactive المالكة لروكستار، إذ تراهن عليها لدفع نتائجها المالية إلى مستويات قياسية خلال السنة المالية الحالية. وأكدت الشركة في نتائجها المالية الأخيرة تمسكها بموعد الإطلاق المقرر في نوفمبر المقبل.

وتصف وكالة رويترز اللعبة بأنها مرشحة لأن تكون "أكبر إطلاق لألعاب الفيديو في العالم"، مع توقعات بتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات خلال أيام من طرحها مستفيدة من الشعبية الاستثنائية للعلامة التجارية GTA.

وبينما لا تزال روكستار تتكتم على السعر الرسمي للعبة، تتوقع تقارير متخصصة أن يرواح سعر النسخة الأساسية بين 80 و100 دولار، وهو ما قد يرفع سقف أسعار ألعاب الفئة AAA عالمياً إذا تم اعتماده رسمياً.