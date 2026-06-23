350 مليون صانع محتوى في منصة واحدة.. «DeiNai» تقود تسويق المؤثرين بالذكاء الاصطناعي من الرياض

استعرضت شركة DeiNai المتخصصة في حلول تسويق المؤثرين المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث تقنياتها خلال مشاركتها في قمة هواوي للذكاء الاصطناعي بالرياض، مؤكدة التزامها بدعم نمو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المبدعين في المملكة انطلاقًا من مقرها الإقليمي في الرياض.

وأوضحت الشركة أن مشاركتها تأتي بالتزامن مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي والإبداعي أحد المحركات الرئيسة للنمو والابتكار.

وبيّنت أن سوق تسويق المؤثرين يُعد من أسرع قطاعات الاقتصاد الرقمي نموًا على مستوى العالم، بقيمة تُقدَّر بنحو 33 مليار دولار، في ظل تنامي اعتماد العلامات التجارية على المحتوى الذي يقدمه صناع المحتوى للوصول إلى جمهورها المستهدف.

وأشارت إلى أن منصتها الرقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة مختلف مراحل إدارة حملات المؤثرين، بدءًا من اكتشاف المؤثرين والتواصل معهم، مرورًا بإنتاج المحتوى وإدارة الحملات ومتابعة الأداء، وصولًا إلى بناء وإدارة المعرفة الخاصة بالعلامات التجارية. وتستند المنصة إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 350 مليون صانع محتوى في أكثر من 160 دولة ومنطقة، مع نسبة دقة في مواءمة المؤثرين مع احتياجات العلامات التجارية تصل إلى 96.9%.

وأفادت الشركة بأن حلولها التقنية أسهمت في خفض تكاليف الموارد البشرية المرتبطة بإدارة الحملات بنسبة 42%، وتقليل الإنفاق التسويقي بنحو 18%، ورفع كفاءة التنفيذ بنسبة 78.6%، إلى جانب تقليص الوقت اللازم للعثور على المؤثرين المناسبين من أسابيع إلى دقائق معدودة.

وأكدت أن منصتها تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطورها الشركة الأم RabbitPre AI، والتي تجمع بين النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط لتقديم حلول متكاملة تغطي مختلف جوانب منظومة تسويق المؤثرين.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لشركة DeiNai في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهد العصيمي أن المملكة تبني واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية حيوية في العالم، مشيرًا إلى أن صناع المحتوى أصبحوا عنصرًا أساسيًا في منظومة التواصل بين العلامات التجارية وجمهورها.

وقال: "نعمل من مقرنا في الرياض على تمكين العلامات التجارية والوكالات من الاستفادة من حلول ذكية تجعل تسويق المؤثرين أكثر سرعة وكفاءة وقابلية للقياس، بما يسهم في خلق فرص نمو جديدة للمبدعين المحليين".

من جانبه، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DeiNai شي يي أن رؤية السعودية 2030 جعلت المملكة سوقًا إستراتيجية للشركة، مشيرًا إلى التزامها بالتوسع والاستثمار طويل الأمد في السوق السعودية.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير منصة مخصصة لصناع المحتوى تجمع بين سلاسل الإمداد الصينية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تحويل المنتجات والأصول الإبداعية إلى محتوى قابل للتسوق وربط رحلة العميل من مشاهدة المحتوى إلى إتمام عملية الشراء عبر منصة التجارة الإلكترونية التابعة للشركة.

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