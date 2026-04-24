100 مليار دولار صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع الألعاب خلال الربع الأول من 2026

سجلت عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الألعاب أعلى مستوى لها في 15 شهرا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد الصفقات 51 صفقة بقيمة إجمالية معلنة تجاوزت 100 مليار دولار، وفقا لتقرير دريك ستار لصفقات الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتصدرت ألعاب الهواتف المحمولة هذه النشاطات، بينما كان للصفقة الضخمة التي أبرمتها باراماونت مع وارنر بروس ديسكفري، والتي شملت وارنر بروس جيمز، واستحواذ سافي جيمز على مونتون مقابل 6 مليارات دولار، دورٌ كبير في ارتفاع القيمة الإجمالية.

وشملت الصفقات البارزة الأخرى استحواذ سكوبلي على حصص أغلبية في شركة لوم جيمز (بقيمة تزيد على مليار دولار) وإن سي سوفت على شركة جست بلاي (بقيمة 202 مليون دولار)، كما استحوذت نازارا على حصة مسيطرة في شركة بلوتايل جيمز، واشترت ماتيل حصة نيت إيز في شركة ماتيل 163، ووافقت هافيلي على الاستحواذ على شركة بادج ستوديوز.

تفوق لشركات ألعاب الكمبيوتر الشخصي والألعاب المنزلية

ارتفع مؤشر دريك ستار للألعاب حتى منتصف عام 2025 قبل أن يتراجع، لينتهي العام عند مستوى ثابت منذ بداية العام الماضي حيث شهدت أسهم شركات الألعاب انتعاشا في الربعين الثاني والثالث من عام 2025، تلاه تصحيح في الربع الرابع من العام نفسه، ثم ضغط إضافي من السوق الأوسع وعمليات بيع أسهم البرمجيات في الربع الأول من عام 2026.

تفوقت شركات ألعاب الكمبيوتر الشخصي وأجهزة الألعاب المنزلية، إلى جانب الناشرين الآسيويين، بشكل ملحوظ على نظيراتها من شركات ألعاب الهواتف المحمولة والشركات الغربية حيث تصدرت شركة بيرل أبيس القائمة بارتفاع بلغ 149%، مدفوعة بأداء قوي في الربع الأول من عام 2026 ونجاح لعبة كريمسون ديزرت.

يتوقع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال 2026

ومع استمرار التحديات التي تواجه حقوق ملكية الاستوديوهات، أصبح تمويل المشاريع هو المسار الرئيسي للمضي قدما، في الوقت نفسه، يوفر ظهور صناديق مخصصة لاكتساب المستخدمين شريان حياة جديدا لاستوديوهات تطوير تطبيقات الجوال متوسطة الحجم التي تتطلع إلى تسريع نموها.

يتوقع سوق نشط لعمليات الاندماج والاستحواذ، مع عدد كبير من الصفقات المتوسطة وبعض الصفقات الضخمة خلال الفترة المتبقية من العام. وستبقى تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، والمنصات التقنية في طليعة الاستثمارات، ومن المرجح أن يصاحب ذلك طفرة في نشاط الواقع المعزز.