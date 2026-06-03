وظائف القطاع الخاص الأمريكي تسجل أقوى وتيرة نمو منذ يناير 2025

أضافت الشركات الأمريكية في مايو أكبر عدد من الوظائف منذ يناير 2025، في إشارة إلى أن سوق العمل ربما تكتسب زخماً رغم ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وارتفعت كشوف الأجور في القطاع الخاص بمقدار 122 ألف وظيفة خلال مايو، بعد زيادة بلغت 105 آلاف وظيفة في الشهر السابق، وفق بيانات صادرة الأربعاء عن مؤسسة "إيه دي بي ريسرش" (ADP Research). وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ يرجح زيادة قدرها 120 ألف وظيفة.

البيانات تدعم الاعتقاد بأن سوق العمل ربما تشهد تحسناً بعد عدة أشهر من التوظيف غير المنتظم، مع ارتفاع الوظائف الشاغرة واستمرار انخفاض حالات التسريح. وإذا أكدت البيانات الحكومية الرسمية هذا الاتجاه، فقد يعزز ذلك الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر ميلاً إلى رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

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وقاد قطاعا التعليم والخدمات الصحية زيادات الوظائف مع إضافة 57 ألف وظيفة، بينما أضاف قطاع التجارة والنقل والمرافق 36 ألف وظيفة. كما زادت قطاعات الخدمات المهنية وخدمات الأعمال والترفيه والضيافة والبناء أعداد العاملين لديها. وسجلت الشركات بمختلف أحجامها زيادات في التوظيف.

قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى "إيه دي بي" والمتعاونة مع تلفزيون بلومبرغ، في بيان: "كان التوظيف في مايو أكثر اتساعاً عبر القطاعات مما شهدناه خلال الأعوام القليلة الماضية. وتواصل سوق العمل إظهار زخم مستدام مع اقتراب موسم التوظيف الصيفي".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف بعد صدور التقرير، فيما بقيت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" منخفضة.