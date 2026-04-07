هبوط جماعي في بيتكوين والأصول الخطرة مع اقتراب ساعة الصفر لمهلة ترمب

تراجع سعر بتكوين في آسيا يوم الثلاثاء، إذ تأثرت العملات المشفرة بتقلبات السوق الأوسع مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لإيران.

هبطت العملة المشفرة الأكبر بنسبة 2.2%، وجرى تداولها حول مستوى 68,800 دولار عند الساعة 1:15 ظهراً بتوقيت سنغافورة. محا الانخفاض مكاسب أمس، عندما تجاوز السعر لفترة وجيزة مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهر مارس. كما تراجعت الأصول المشفرة الأخرى، إذ انخفضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.8%.

تذبذبت الأسهم العالمية قبيل الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترمب يوم الثلاثاء، والذي هدد بقصف البنية التحتية المدنية في إيران ما لم يُفتح مضيق هرمز. تراجعت العقود المستقبلية لمؤشر " إس آند بي 500" بنسبة 0.4%.

عملات وأسهم الأسواق الناشئة تتجه نحو أسوأ أسبوع منذ الجائحة

قالت راشيل لوكاس، المحللة في "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets) : "لا تزال النظرة العامة تجاه بتكوين تميل إلى الهبوط على المدى القصير إلى المتوسط".

وأضافت أن السوق في حالة "ترقب وانتظار"، إذ "يفتقر المراهنون على الصعود إلى القناعة الكافية لاستدامة اختراق مستوى المقاومة صعوداً، بينما يعجز المراهنون على الهبوط عن فرض كسر حاسم لمستويات الدعم لأسفل".

أدت مخاطر التصعيد في الحرب مع إيران إلى إبقاء المستثمرين إلى حد كبير على الهامش، بعد تقارير أفادت برفض طهران مقترحاً لوقف إطلاق النار. صرح ترمب بأن فتح المضيق، الذي يعد ممراً تجارياً حيوياً، سيكون جزءاً من أي اتفاق لإنهاء الحرب.

طفرة أسعار الطاقة العالمية

منذ اندلاع الحرب، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً. ارتفع خام برنت يوم الثلاثاء، مضيفاً نحو 50% إلى مكاسبه منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير. استقر سعر الذهب تقريباً خلال اليوم، وهو منخفض بنسبة تزيد عن 10% منذ بداية الحرب.

أظهرت بتكوين مرونة نسبية، مع وجود مؤشرات على تراجع ضغوط البيع من قبل المؤسسات.

جذبت صناديق بتكوين المتداولة في البورصة والمسجلة في الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 471.3 مليون دولار يوم الإثنين، لتضاف إلى 22.3 مليون دولار من التدفقات في الأسبوع الماضي.

النطاق السعري العرضي لبتكوين

تراوح سعر بتكوين بين 65 و 75 ألف دولار منذ بداية مارس. منذ موجة البيع الحادة في أكتوبر، اتسم تداول العملات المشفرة بالضعف. يراقب المتداولون الآن نهاية الحرب والتشريعات الجديدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة باعتبارها عوامل محتملة لدفع الأصول الرقمية نحو الارتفاع.

قالت لوكاس: "يعتمد سيناريو الصعود على محفزين وهما وقف إطلاق نار مؤكد ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران يعيد أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار، وإقرار قانون الوضوح الأميركي المتوقع في أواخر أبريل، والذي يراقبه المشاركون في السوق من المؤسسات عن كثب محفزاً تنظيمياً قد يفتح المجال أمام نشاط استثماري جديد".