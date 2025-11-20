



قال إيلون ماسك إن شركة "إكس إيه آي" (xAI) تعمل بالتعاون مع هيوماين و"إنفيديا" على إنشاء مركز بيانات بسعة 500 ميجاواط في السعودية.

الرئيس التنفيذي لشركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس إيه آي" أكد خلال مشاركته بمنتدى الاستثمار الأمريكي السعودي المنعقد في واشنطن الأربعاء أن المرحلة الأولى من مركز البيانات تبلغ 50 ميجاواط.

بناء مركز بيانات بطاقة هائلة

قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، في الجلسة التي شارك فيها إيلون ماسك وأدارها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه، إن "شراكتنا مع هيوماين تسير على ما يُرام. أولاً، عملنا معاً لإطلاق هذه الشركة وبدء أعمالها، وحصلنا مؤخراً على عميل رائع هو إيلون".

هوانغ أضاف: "هل يمكنك أن تتخيل شركة ناشئة تبلغ إيراداتها حوالي صفر؟ الآن، سيبنون مركز بيانات لإيلون، إن 5 ميجاواط طاقة هائلة، هذه الشركة ستتجاوز التوقعات".

كما ألمح هوانغ إلى أن شركته أنشأت عالماً يسمى بـ"أومنيفيرس" (Omniverse)، حيث تستطيع الروبوتات أن تتعلّم كيف تكون روبوتات جيدة، وهو عالم "قائم على المحاكاة الفيزيائية لأنه يلتزم بقوانين الفيزياء. وبذلك يمكن للروبوتات أن تتعلّم في هذه البيئات، ونعمل مع هيوماين لتطبيق أومنيفيرس على مختلف أنواع المصانع الرقمية والروبوتات والمستودعات وما إلى ذلك".

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" أن شركته تعمل على "بناء حواسيب فائقة في السعودية لمحاكاة الحواسيب الكمية، واستخدام حواسيبنا للتحكّم في عملية تصحيح الأخطاء الكمية التي تتطلّب قدراً هائلاً من القدرة الحوسبية".

توقيع شراكة إستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين السعودية وأمريكا

يأتي ذلك تزامناً مع توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين السعودية والولايات المتحدة. وتشمل الشراكة توفير أشباه الموصلات المتقدمة، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء وتطوير البنى التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع الاستثمارات النوعية بين الجانبين في هذه المجالات، وفق بيان مشترك.

كما وقعت السعودية والولايات المتحدة حزمة اتفاقات واسعة تشمل الدفاع الاستراتيجي، والطاقة النووية السلمية، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، وتعزيز الالتزامات الاستثمارية السعودية في الاقتصاد الأميركي إلى نحو تريليون دولار، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة. وشملت الاتفاقات مذكرة تفاهم "محورية" في مجال الذكاء الاصطناعي، تمنح السعودية "إمكانية الوصول إلى أنظمة أميركية رائدة عالمياً مع حماية التكنولوجيا الأميركية من النفوذ الأجنبي"، وفق البيت الأبيض.

واشنطن تسمح ببيع 70 ألف شريحة ذكاء اصطناعي للسعودية والإمارات

سمحت وزارة التجارة الأمريكية بيع نحو 70 ألف شريحة متقدّمة للذكاء الاصطناعي لشركة "هيوماين" السعودية و"G42" في الإمارات.

وذكرت وزارة التجارة في بيان لها "تحصل كل من الشركتين على موافقات لشراء ما يعادل ما يصل إلى 35 ألف من رقائق بلاكويل من إنتاج إنفيديا".

وتملك شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" المنافسة لـ"إنفيديا" اتفاقاً بمليارات الدولارات للعمل مع "هيوماين". ويحتوي خادم "GB300" على معالج "بلاكويل بي 300" (Blackwell B300) من "إنفيديا"، وهو شريحة متقدّمة.