التكنولوجيا

تقترب شركة "تسلا" من الخطوة النهائية في عملية تصميم شريحة "إيه آي 5" (AI5)، وتبدأ العمل على شريحة "إيه آي 6" (AI6) الجديدة التي ستُستخدم في سياراتها ومراكز البيانات الخاصة بها، بحسب ما كتبه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة يوم الأحد في منشور على منصة "إكس".

وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم "هدفنا هو جلب تصميم جديد لشريحة ذكاء اصطناعي إلى مرحلة الإنتاج الكمي كل 12 شهراً. النسخة الحالية في السيارات هي AI4، ونحن قريبون من الانتهاء من AI5 وبدأنا العمل على AI6".

كانت شركة "سامسونج للإلكترونيات" قد أعلنت في يوليو أنها حصلت على صفقة بقيمة 16.5 مليار دولار لإنتاج رقائق ذكاء اصطناعي لصالح شركة تسلا. وقال ماسك حينها إن منشأة سامسونج الجديدة في ولاية تكساس ستكون مخصّصة لتصنيع شريحة "AI6".

وقال ماسك في منشور الأحد: "نتوقّع أن نبني رقائقاً بأحجام إنتاجية أكبر في النهاية من جميع رقائق الذكاء الاصطناعي الأخرى مجتمعة. لست أمزح".

