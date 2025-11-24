حقق تطبيق "كوين" التابع لـ"مجموعة علي بابا القابضة" (Alibaba Group Holding Ltd) أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل خلال الأسبوع الذي تلا إعادة إطلاقه، في مؤشر إيجابي لمنصة تأمل الشركة في أن تُصبح منافساً رئيسياً لـ"تشات جي بي تي" التابع لـ"أوبن إيه آي".

ارتفعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة بأكثر من 5% يوم الإثنين في هونغ كونغ، بعدما كشفت "علي بابا" عن رقم التنزيل عبر منشور في مدونة "وي تشات"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. يأتي هذا النمو السريع بعد خطوة الشركة هذا الشهر لإعادة تسمية وتجديد تطبيقاتها السابقة على نظامي "iOS" و"أندرويد"، وتوحيد خدماتها تحت مظلة "كوين".

وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي

يبرز الظهور الأول لتطبيق "كوين" كيف دفعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتيرة تبنّي المستخدمين إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، بدءاً من "تشات جي بي تي" التابع لـ"أوبن إيه آي" الذي أصبح الأسرع وصولاً إلى 100 مليون مستخدم قبل ثلاثة أعوام. باستثناء "ثريدز" التابع لـ"ميتا بلاتفورمز"، الذي استفاد من شبكات التواصل الاجتماعي الواسعة لشركته الأم، يُعد "كوين" من بين الأسرع نمواً، خصوصاً في الصين حيث لا يتوفر "تشات جي بي تي".

قال كيني نغ، المحلل الاستراتيجي في شركة "تشاينا إيفربرايت سيكيوريتيز إنترناشونال" (China Everbright Securities International Co): "قدرة الشركة على الاستفادة من تطبيق كوين لدفع أعمالها الموجهة للمستهلكين سيكون عاملاً مهماً يؤثر في تقييمها المستقبلي". وأضاف: "تنظر السوق أيضاً إلى هذه الخطوة باعتبارها مرحلة أساسية لمقارنتها مع تقييم شركة أوبن إيه آي".

جاءت الأرقام المبكرة لمستخدمي "كوين" بعد بيان مماثل نهاية الأسبوع من شركة "آنت غروب" الذراع المالية التابعة لـ"علي بابا"، والتي أطلقت مساعدها الذكي متعدد الوسائط "لينغ غوانغ" الأسبوع الماضي. وقد جرى تنزيل "لينغ غوانغ" أكثر من مليون مرة خلال الأيام الأربعة الأولى من إطلاقه.

مزايا وكيل الذكاء الاصطناعي من "علي بابا"

تعتزم "علي بابا" إضافة مزايا وكيل الذكاء الاصطناعي تدريجياً لدعم التسوق عبر الإنترنت، بما يشمل منصات عدة بينها منصة "تاوباو" الرئيسية، خلال الأشهر المقبلة، في مسارها لجعل "كوين" وكيلاً ذكياً متكاملاً. وتحت قيادة الرئيس التنفيذي إيدي وو، أعادت الشركة تقديم نفسها بوصفها شركة تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها، وهي استراتيجية ستخضع لتقييم حديث عند تلقي "علي بابا" أسئلة المستثمرين بعد إعلان نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء.

قالت الشركة في بيان: "تخطط علي بابا لدمج خدماتها الأساسية في مجالات أسلوب الحياة والإنتاجية، بما في ذلك الخرائط الرقمية، وتوصيل الطعام، وحجوزات السفر، وأدوات العمل المكتبي، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والإرشاد الصحي، مباشرة داخل تطبيق كوين".