طرح أول كمبيوتر شخصي بنظام ويندوز ورقائق إنفيديا خلال أيام

يتوقع أن تكشف ​شركتا إنفيديا المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي ومايكروسوفت خلال أيام عن أول جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز ومزود بمعالج رئيسي من إنفيديا، بحسب ما نقله موقع ‌أكسيوس الإخباري عن مصادر.

ومن المتوقع طرح أجهزة كمبيوتر تعمل برقائق إنفيديا من علامة سيرفس ‌التابعة لمايكروسوفت ومن ‌شركات أخرى ​لصناعة ‌الحواسيب ⁠منها ديل.

ولم ​تفض جهود ⁠مايكروسوفت للتحول إلى رقائق توفر عمرا أطول للبطارية إلى طفرة كبيرة في المبيعات حتى الآن.

وكشفت شركة أبل، منافسة مايكروسوفت الرئيسية التي تستخدم رقائقها الخاصة، في مارس عن أجهزة ماك بوك ‌محدثة ‌مزودة بأحدث رقائق سلسلة إم5.

وذكر ​التقرير أن مايكروسوفت ‌وإنفيديا ستكشفان النقاب عن ‌أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة في معرض كمبيوتكس التجاري في تايوان ومؤتمر بيلد للمطورين الذي تنظمه مايكروسوفت في سان فرانسيسكو.

وأشارت الحسابات الرسمية ⁠لويندوز ⁠وإنفيديا وشركة تصميم الرقائق آرم على منصة إكس إلى إعلان سيصدر يوم الجمعة عن "عصر جديد لأجهزة الكمبيوتر"، مصحوبا بما بدا أنها إحداثيات في العاصمة التايوانية تايبه.

وكانت رويترز أوردت في 2023 أن إنفيديا تعتزم تصميم وحدات معالجة مركزية تعمل بنظام ​التشغيل ويندوز ​من مايكروسوفت وتستخدم تقنية من آرم.