أعلنت مجموعة سافي للألعاب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هيوماين، المتخصصة عالمياً في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها التقنية ومنصاتها التشغيلية المتقدمة، بما يشمل حلول ونماذج الذكاء الاصطناعي، ومنصات البيانات، والبنية التحتية، وتطبيقات المستخدم النهائي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمجموعة سافي في مختلف مجالات أعمالها.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تحديد فرص تطوير نماذج وتطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة تدعم مجالات رئيسية داخل المجموعة، مثل الموارد البشرية، والمشتريات، والشؤون المالية. كما ستتيح الشراكة لمجموعة سافي الاستفادة من مراكز البيانات المتطورة وخدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها هيوماين، إلى جانب التعاون في مبادرات بحث وتطوير تهدف إلى استكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات المجموعة.

وفي تعليقه على الشراكة، قال براين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي: "نتطلع إلى التعاون مع هيوماين لاستكشاف وتفعيل إمكانات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز قدراتنا التشغيلية. تمتلك هيوماين خبرات متقدمة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي، من البيانات والبنية التحتية إلى النماذج والتطبيقات، ما يمنحنا فرصاً واعدة لاستكشافها وتطوير حلول فعالة وملموسة."

من جانبه، قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين: "تأتي هذه الشراكة في توقيت مميز، بالتزامن مع إطلاقنا لنظام HUMAIN ONE خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار. ويمثل هذا النظام التشغيلي الذكي نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي، ويسعدنا أن تكون مجموعة سافي من أوائل المستخدمين له. تطوير الألعاب يُعد من أكثر المجالات التي يمكن أن تستفيد من حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع والإنتاجية."

يذكر أن هذه الشراكة تجسد نموذجا فعالا للتعاون بين الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من خلال تبادل المعرفة، وتكامل القدرات الإستراتيجية، وتحقيق قيمة مشتركة. كما تُسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسريع التحول نحو ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي وصناعة الترفيه.