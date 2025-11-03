توقع بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، أن يتم تنفيذ معظم التعاملات المالية العالمية مستقبلاً عبر أنظمة سجلات رقمية قائمة على تقنية البلوك تشين، مع تحول شامل نحو العملات الرقمية، وفقا لـ "سي إن بي سي".

وقال وينترز خلال مشاركته في جلسة ضمن أسبوع هونج كونج للتقنية المالية، إن “قناعتنا، وهي قناعة يشاركنا فيها قادة هونج كونج، تتمثل في أن جميع المعاملات تقريباً ستُسوى عبر البلوك تشين في نهاية المطاف، وأن كل الأموال ستصبح رقمية”، مضيفاً أن هذا التحول يعني “إعادة توصيل شاملة للنظام المالي العالمي”، تتطلب مرحلة من التجريب والتطوير.

وشدد وينترز على أن هونج كونج تؤدي دورا محوريا في قيادة تجارب الأصول الرقمية والتنظيم المالي، مشيراً إلى أن المدينة تمضي قدماً في بناء مركز إقليمي للعملات المشفرة من خلال أنظمة تراخيص رقمية ومشروعات تجريبية لتقنية التوكنات (Tokenization).

ويشارك البنك في عدد من هذه المشاريع، بما في ذلك خطط لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدولار الهونج كونجي، بالتعاون مع شركة ماركات أنيموكا المتخصصة في استثمارات البلوك تشين، وشركة الاتصالات HKT، في إطار التنظيمات الجديدة التي أطلقتها هونج كونج في أغسطس الماضي.

وأوضح وينترز أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الهونج كونجي قد تمثل وسيلة جديدة ومهمة للتجارة الدولية الرقمية.

ويأتي هذا التصور في سياق توقعات متزايدة من قادة القطاع المالي العالمي حول تسارع تبني الأصول المُرمّزة (tokenized assets)، إذ وصف رئيس "روبن هود" فلاد تينيف هذه الظاهرة بأنها “قطار لا يمكن إيقافه” خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما اعتبر رئيس "بلاك روك" لاري فينك أن تحويل الأصول إلى رموز رقمية يمثل “ثورة استثمارية” شاملة تمتد من الأسهم إلى العقارات.