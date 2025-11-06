خفّف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، من تصريحاته التي نُسبت إليه في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، والتي قال فيها إن “الصين ستفوز في سباق الذكاء الاصطناعي”.

وجاء التوضيح بعد ساعات من نشر التقرير، إذ أصدر هوانج بيانًا عبر حساب رسمي على منصة إكس قال فيه: "كما قلت دائما، الصين متأخرة عن أمريكا بنانوثوانٍ في الذكاء الاصطناعي. من المهم أن تفوز أمريكا من خلال التقدم السريع وجذب المطورين حول العالم".

وكان هوانج قد أشار خلال قمة مستقبل الذكاء الاصطناعي التي تنظمها الصحيفة إلى أن الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة بسبب انخفاض تكاليف الطاقة ومرونة القوانين هناك.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، إذ حظرت الصين أخيرا منتجات إنفيديا ضمن مراجعة أمنية وطنية، ما أدى إلى تراجع حصة الشركة في السوق الصينية إلى الصفر، وفقًا لهوانج.

ورغم أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب وافقت في يوليو الماضي على تخفيف بعض القيود مقابل دفع إنفيديا وAMD نسبة 15% من عائداتهما في الصين للحكومة الأمريكية، فإن بكين لم تسمح بعد بعودة رقائق إنفيديا إلى السوق.

وبينما يرى بعض المحللين أن الصين تستخدم ملف إنفيديا كورقة ضغط في المفاوضات التجارية، ركّز هوانج في تصريحاته الأخيرة على أن التنظيم المفرط و"التشاؤم" في الغرب قد يعرقلان تقدمه في سباق الذكاء الاصطناعي مقارنة بالصين.