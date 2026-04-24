جوجل تعتزم استثمار 40 مليار دولار في "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي





تعتزم "جوجل" (Google) استثمار 10 مليارات دولار في "أنثروبيك" (Anthropic)، مع إمكانية ضخ 30 مليار دولار إضافية لاحقاً، في خطوة تعزز العلاقة بين شركتين تُعدان في الوقت ذاته شريكتين ومنافستين في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

قالت "أنثروبيك" إن "جوجل" تلتزم حالياً باستثمار 10 مليارات دولار نقداً عند تقييم يبلغ 350 مليار دولار، وهو نفس التقييم الذي حصلت عليه في جولة تمويل خلال فبراير، دون احتساب الأموال التي تم جمعها مؤخراً. وستستثمر شركة "ألفابت" (Alphabet) 30 مليار دولار إضافية إذا حققت "أنثروبيك" أهداف الأداء، بحسب ما أعلنت الشركة الناشئة يوم الجمعة، كما ستدعم توسعاً كبيراً في قدراتها الحاسوبية.

عززت "أنثروبيك" جمع التمويل في ظل النجاح الكبير لأداة "Claude Code"، وهي وكيل ذكاء اصطناعي يسرّع عملية كتابة البرمجيات. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها حصلت على 5 مليارات دولار إضافية من "أمازون" (Amazon)، أيضاً عند تقييم 350 مليار دولار، مع خيار لضخ 20 مليار دولار أخرى مع مرور الوقت. وجمعت "أنثروبيك" 30 مليار دولار في فبراير، وسعى المستثمرون منذ ذلك الحين لدعم الشركة عند تقييم يبلغ 800 مليار دولار أو أكثر.

تُعد "أنثروبيك" من كبار عملاء رقائق "جوجل" وخدماتها السحابية، وهي أنشطة تسعى "جوجل" إلى تنميتها مع نضوج مصدر دخلها الرئيسي، وهو إعلانات البحث. وستوفر "جوجل كلاود" (Google Cloud) قدرة حوسبة تعادل 5 غيغاواط لـ"أنثروبيك" خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إمكانية إضافة عدة غيغاواطات أخرى لاحقاً. وتمثل هذه الصفقة توسعاً لاتفاق أُعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر بين "أنثروبيك" و"جوجل" و"برودكوم" (Broadcom). (يُعد غيغاواط واحد كافياً لتزويد نحو 750 ألف منزل في الولايات المتحدة بالكهرباء في أي وقت).