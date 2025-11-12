اتهمت وكالة الأمن السيبراني الصينية الحكومة الأمريكية بتدبير سرقة ما يقرب من 13 مليار دولار من عملة "بتكوين"، في أحدث محاولة من الصين لنسب هجمات إلكترونية كبرى إلى الولايات المتحدة.

وتُعدّ سرقة 127272 عملة "بتكوين" من مجمّع التعدين "لوبيان" في ديسمبر 2020 واحدة من أكبر عمليات السطو على العملات المشفّرة في التاريخ.

وقال المركز الوطني الصيني للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بفيروسات الكمبيوتر، إن الهجوم "على الأرجح عملية اختراق على مستوى دولة تقودها الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن التحركات الهادئة والمؤجلة لـ"بتكوين" المسروقة تتناسب مع سلوك حكومي أكثر من سلوك إجرامي تقليدي.

تقرير صيني يربط المسروقات بأموال صادرتها واشنطن

ربط التقرير، الذي نُشر الأسبوع الماضي، بين "بتكوين" المسروقة من "لوبيان"، التي كانت سابقاً واحدة من أكبر عمليات التعدين في العالم، وبين الرموز التي صادرتها الحكومة الأميركية، والتي قالت واشنطن إنها مرتبطة برئيس مجموعة "برينس غروب" الكمبودية تشن تشي.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت لتشن تشي في أكتوبر، تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وتشغيل مخطط لغسل الأموال، لكنها رفضت الإفصاح عن موعد أو طريقة مصادرة "بتكوين".

وذكر التقرير: "ربما استخدمت الحكومة الأمريكية بالفعل تقنيات اختراق منذ عام 2020 لسرقة 127 ألف بيتكوين كانت مملوكة لتشن تشي"، واصفاً الحادثة بأنها "عملية احتيال تقليدية تُدار من قبل منظمة قرصنة على مستوى دولة".

ورفض المدّعون الفيدراليون في قضية تشن التعليق على كيفية حصولهم على السيطرة على "بتكوين"، وذلك بعد أن قدمت وزارة العدل شكوى مدنية بالمصادرة تضمنت حجز 127271 "بتكوين"، في أكبر عملية مصادرة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

بكين تصعّد اتهاماتها ضد واشنطن

كثّفت الحكومة الصينية في الآونة الأخيرة اتهاماتها لواشنطن بشن هجمات إلكترونية. ففي وقت سابق من هذا العام، قالت بكين إن الولايات المتحدة استغلت ثغرة في خوادم "مايكروسوفت إكستشينج" لمهاجمة شركات صينية، كما أعلنت الشهر الماضي أن لديها "أدلة لا يمكن دحضها" على هجوم إلكتروني أميركي ضد "مركز خدمة الوقت الوطني" في الصين.

لكنّ تقارير الصين، على عكس الاتهامات الأمريكية، غالباً ما تفتقر إلى التفاصيل الجنائية الدقيقة التي ترافق عادة اتهامات واشنطن لخصومها.

الدفاع القانوني لتشن تشي

وقدّم محامي تشن، ماثيو إل. شوارتز، رسالة إلى محكمة أميركية هذا الأسبوع يطلب فيها مزيداً من الوقت لتتبع "بتكوين" المسروقة من "لوبيان". وفي الرسالة، وصف شوارتز اتهامات الحكومة الأمريكية بأنها "مضللة بشدة".

وقال شوارتز، رئيس شركة "بويز شيلر فليكسنر" والمستشار القانوني لتشن ومجموعة "برينس"، في بيان لـ"بلومبرغ": "كما أوضحنا في مذكّرتنا للمحكمة، نحن نعمل عن كثب مع خبراء في العملات المشفّرة لتتبع بتكوين التي صادرتها الحكومة قبل أكثر من عام، والتي سُرقت عام 2020".

ولم يردّ ممثلو وزارة العدل الأمريكية ولا السفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعليق.