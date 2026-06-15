بريطانيا تحظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما

حظرت بريطانيا مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، وفرضت قيودا على منصات الألعاب والبث المباشر، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ستارمر ذكر اليوم الاثنين أنه سيدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القصر بشكل أفضل خلال استخدامهم للإنترنت.

وقال "من الواضح لي أن الحظر الكامل هو الخيار الصحيح"، مضيفا "على الرغم من أن الأمر لن يكون سهلا فإن الحكومة لديها القدرة على التصدي لقوة شركات التكنولوجيا الكبرى".

بريطانيا شددت بشكل متزايد من نهجها تجاه شركات التكنولوجيا السنوات الماضية، وحثتها أو أجبرتها على فرض تدابير للتحقق من العمر وضبط الخوارزميات، بل وأيضا منع القصر في الآونة الأخيرة من تداول الصور الفاضحة الملتقطة بالهواتف المحمولة.

كانت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، إذ منعتهم في ديسمبر من استخدام منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام وفيسبوك، وبعد ذلك أعلنت مجموعة من الدول أنها تسعى إلى تنظيم الوصول إلى وسائل التواصل وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحة القصر وسلامتهم.