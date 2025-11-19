تعتزم شركة "الطائرات المروحية" السعودية إطلاق خدمات النقل الجوي بطائرات كهربائية عمودية، عبر تعاون مع آرتشر للطيران (Archer Aviation) وشركة البحر الأحمر الدولية، وفقا لما أعلنته في بيان اليوم الأربعاء.

"الطائرات المروحية"، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة "PIF" وأكبر مشغّل تجاري للطائرات المروحية في السعودية، قالت إن التعاون مع "آرتشر" الرائدة في تصنيع طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، سيتم من خلاله إطلاق طائرة "ميدنايت" (Midnight) لخدمات التاكسي الجوي في السعودية.

اتفاقية الشراكة، التي وقعت خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، تركّز على تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من "آرتشر" واختبارها والنظر في إمكانية الاستفادة منها ضمن أعمال شركة البحر الأحمر الدولية، لتكون أولى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المستخدمة في السعودية.

كيف ستكون مراحل التنفيذ؟

في المرحلة الأولى من الاتفاقية، ستتعاون "آرتشر" مع شركتي "الطائرات المروحية" و"البحر الأحمر الدولية" لوضع الإطار الأساسي لتشغيل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في السعودية، بحسب البيان.

يشمل هذا إنشاء البيئة التجريبية لإجراء رحلات أوّلية، يُمكن من خلالها اختبار طائرة "ميدنايت" في ظروف واقعية، بهدف تقييم أداء الطائرة وجدوى تشغيلها ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح، وتقبّل الركاب لها، وجاهزية منظومة النقل بشكل عام.

ستتعاون الأطراف الثلاثة كذلك في اختبار التقنيات الجوية المتقدّمة، واستكشاف فرص الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد، تمهيدا للتوسّع في استخدام هذه الفئة من الطائرات دعماً للابتكار وتبني جيلاُ جديداً من أنظمة الطيران في المنطقة.

مع التقدّم في تطوير إطار العمل، ستقود"البحر الأحمر الدولية" الاختبارات التجريبية لطائرة "ميدنايت" بهدف تقييم إمكانية دمجها في عملياتها المستقبلية.

عقب الانتهاء من برنامج الاختبارات التجريبية، ستجري الأطراف الثلاثة مراجعة شاملة للنتائج وتنظر في أي مبادرات إضافية يمكن أن تدعم التوسّع في خدمات الطائرات الكهربائية في المملكة.

كيف يعاد تعريف مفهوم السفر في السعودية؟

جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، أكد التزام الشركة "بإعادة تعريف مفهوم السفر المستدام ووضع معايير جديدة للابتكار في قطاعي السياحة والنقل في المملكة".

وقال: "تعاوننا مع شركة الطائرات المروحية وشركة آرتشر للطيران للبحث في فرص الاستفادة من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وتشغيلها في وجهاتنا بما يتماشى مع رؤيتنا للسياحة المتجدّدة".

يتيح هذا التعاون طرح وسائل نقل سريعة ومستدامة وأكثر تكاملاً، بحسب باجانو.

آدم جولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشر، قال بدوره: "تركّز إستراتيجيتنا بشكل أساسي على التعاون مع أبرز المشغّلين الذين يشاركوننا الأهداف والرؤية ذاتها في كل دولة. وهذا تمامًا ما جمعنا بكل من شركة الطائرات المروحية وشركة البحر الأحمر الدولية"، حيث تلتزمان أيضًا بضمان جاهزية المملكة لتشغيل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية".