الصين توافق على أولى مشتريات رقائق إنفيديا إتش 200

قالت 4 مصادر مطلعة لـ "رويترز" إن الصين منحت الضوء الأخضر لـ3 شركات تكنولوجيا كبرى فيها لشراء ​رقائق الذكاء الاصطناعي إتش 200 من إنفيديا.

ويمثل ذلك تحولا في موقف بكين، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.

وقالت المصادر، مع اشتراط عدم الكشف عن هوياتهم، إن شركات ‌بايت دانس وعلي بابا ‌وتينسنت حصلت على ‌موافقة ⁠على ​شراء ‌أكثر من 400 ألف من رقائق إتش 200 إجمالا، مع انتظار شركات أخرى الآن للحصول على الموافقات.

ولا تمنح الحكومة الصينية الموافقات إلا بشروط، وأفادت المصادر بأن هذه الشروط لا تزال قيد الدراسة.

وأفاد مصدر خامس بأن ⁠التراخيص تقييدية إلى حد كبير، وأن العملاء لم ‌يبدأوا بعد بتحويل الموافقات إلى طلبات شراء.

وذكرت المصادر إن الموافقة صدرت خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، للصين هذا الأسبوع. ولم ترد وزارتا الصناعة والتجارة الصينيتان ولا إنفيديا بعد على طلبات للتعليق. كما لم ترد أي من ​شركات بايت دانس وعلي بابا وتينسنت. وبرزت رقائق إتش 200، وهي ثاني أقوى ⁠رقائق ذكاء اصطناعي من إنفيديا، في محور توتر العلاقات الأمريكية الصينية. وعلى الرغم من الطلب القوي من الشركات الصينية وموافقة الولايات المتحدة على التصدير، فقد شكل تردد بكين في السماح بالاستيراد عقبة أمام ذلك.

وتشير الموافقة إلى أن بكين تعطي الأولوية لاحتياجات شركات الإنترنت الصينية الكبرى، التي تنفق مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات اللازمة لتطوير خدمات ‌الذكاء الاصطناعي ومنافسة نظيراتها الأمريكية، بما في ذلك أوبن إيه آي.