الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.18
(1.87%) 0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة163.1
(2.45%) 3.90
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.16
(-0.88%) -0.34
البنك العربي الوطني22.4
(0.00%) 0.00
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد26.34
(1.07%) 0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.24
(-0.07%) -0.02
شركة الوطنية للتأمين13.86
(1.24%) 0.17
أرامكو السعودية25.38
(0.79%) 0.20
شركة الأميانت العربية السعودية15.51
(0.71%) 0.11
البنك الأهلي السعودي44.26
(0.14%) 0.06
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.72
(0.75%) 0.20
التكنولوجيا

الصين توافق على أولى مشتريات رقائق إنفيديا إتش 200

رويترز
رويترز من سان فرانسيسكو
الأربعاء 28 يناير 2026 11:48 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
الصين توافق على أولى مشتريات رقائق إنفيديا إتش 200

قالت 4 مصادر مطلعة لـ "رويترز" إن الصين منحت الضوء الأخضر لـ3 شركات تكنولوجيا كبرى فيها لشراء ​رقائق الذكاء الاصطناعي إتش 200 من إنفيديا.

ويمثل ذلك تحولا في موقف بكين، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.

وقالت المصادر، مع اشتراط عدم الكشف عن هوياتهم، إن شركات ‌بايت دانس وعلي بابا ‌وتينسنت حصلت على ‌موافقة ⁠على ​شراء ‌أكثر من 400 ألف من رقائق إتش 200 إجمالا، مع انتظار شركات أخرى الآن للحصول على الموافقات.

ولا تمنح الحكومة الصينية الموافقات إلا بشروط، وأفادت المصادر بأن هذه الشروط لا تزال قيد الدراسة.

وأفاد مصدر خامس بأن ⁠التراخيص تقييدية إلى حد كبير، وأن العملاء لم ‌يبدأوا بعد بتحويل الموافقات إلى طلبات شراء.

وذكرت المصادر إن الموافقة صدرت خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، للصين هذا الأسبوع. ولم ترد وزارتا الصناعة والتجارة الصينيتان ولا إنفيديا بعد على طلبات للتعليق. كما لم ترد أي من ​شركات بايت دانس وعلي بابا وتينسنت. وبرزت رقائق إتش 200، وهي ثاني أقوى ⁠رقائق ذكاء اصطناعي من إنفيديا، في محور توتر العلاقات الأمريكية الصينية. وعلى الرغم من الطلب القوي من الشركات الصينية وموافقة الولايات المتحدة على التصدير، فقد شكل تردد بكين في السماح بالاستيراد عقبة أمام ذلك.

وتشير الموافقة إلى أن بكين تعطي الأولوية لاحتياجات شركات الإنترنت الصينية الكبرى، التي تنفق مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات اللازمة لتطوير خدمات ‌الذكاء الاصطناعي ومنافسة نظيراتها الأمريكية، بما في ذلك أوبن إيه آي.

التعريفات
إنفيدياالصينرقائق
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية