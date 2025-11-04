تستهدف السعودية أن يصل إسهام التقنيات الصناعية المتقدمة إلى ما بين 13% و 15% من الناتج المحلي بحلول 2030، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية دكتورة بسمة البحيران.

قالت على هامش "المنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة" الذي استضافته الرياض، إن الإحصاءات العالمية تشير إلى وصول الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 250 مليار دولار في 2024، إلى جانب النمو الكبير في تقنيات الكم، والروبوتات، والتقنية الحيوية، والتصنيع المتقدم.

الثورة الصناعية بين الثالثة والرابعة

عندما تعتمد التقنية أو الصناعة على أنظمة ذكية، مترابطة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأتمتة فإنها تدخل ضمن نطاق الثورة الصناعية الرابعة، ومن أمثلتها: المركبات ذاتية القيادة، المدن الذكية، تقنيات الكم، والتقنيات الحيوية، وفقا لمديرة المركز.

واستكملت إيضاحها: الثورة الصناعية الرابعة هي مرحلة جديدة تمزج بين المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بخلاف الثورة الصناعية الثالثة التي ركزت على أتمتة الإنتاج عبر الإلكترونيات وتقنية المعلومات. وتمتاز الثورة الرابعة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الكم، والروبوتات الذكية وغيرها من التقنيات الناشئة التي تبتكر أنظمة تتعلم وتتخذ القرارات ذاتيا.

مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة - التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والمحتضن في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - يعمل كمنصة سعودية تجمع القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتطوير سياسات تمكن من تسريع تبني التقنيات الناشئة.

ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في السعودية بـ 12% من الناتج المحلي بحلول 2030، فيما تعمل البلاد على تحديث 4 آلاف مصنع بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يعزز مكانتها كقائد إقليمي في تبني التقنيات المتقدمة.

تقييم 1500 مصنع وفق منهجية "سيري"

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للآلات والمعدات في المركز الوطني للتنمية الصناعية خالد الحمود، إن السعودية تتقدم باتجاه المستهدف الوطني، حيث خضع 1500 مصنع لتقييم نضج تقني شامل وفق منهجية سيري، إضافة إلى 1000 مصنع أكملوا التقييم الذاتي خلال ثلاثة أشهر فقط،، وقد نتج عن ذلك إعداد خطط تحول تفصيلية لـ900 مصنع.

تعد منهجية سيري مؤشرا دوليا معتمدا لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، ويقدم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، والعمل على مقارنات معيارية على المستوى الوطني والدولي، ويعد في الوقت الحالي المؤشر الوحيد المعتمد من المنتدى الاقتصادي العالمي.

الحمود أضاف: أصبح لدينا 160 مقدم خدمة معتمد يقدمون حلولا شاملة في الأتمتة والتحول الرقمي والاستشارات، لكن الأمر لا يخلو من تحديات، الذي قال إنها تتركز في إدارة التغيير، وتطوير القدرات الرقمية، ومواءمة الأنظمة الحديثة مع البنية التقنية التقليدية.

زيادة 10% في مقدمي خدمات التحول الصناعي نتيجة ارتفاع طلب المصانع

نائب الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للتنمية الصناعية أوضح أن التحول الصناعي أصبح منظومة تقودها السوق، وتدعمها الدولة.

أضاف: القطاع الخاص رفع استثماراته حيث نشهد نموا في عدد مقدمي الخدمات بمعدل 8–10% شهريا نتيجة ارتفاع الطلب من المصانع التي باتت ترى التحول الرقمي ضرورة للتنافسية والاستدامة. ورغم أن البرنامج يغطي حتى 80% من تكلفة التحول، إلا أن عديدا من المصانع تستثمر فوق الحد الأدنى، إذ وصل إسهام بعضها إلى 4–5 أضعاف قيمة الحوافز، ما يؤكد القناعة بالعائد الاستثماري للتحول الصناعي.

المحتوى المحلي يشهد نموا واضحا، فغالبية مقدمي الخدمات وهم 160 جهة، شركات سعودية أو شراكات نوعية توفر حلولا في الأتمتة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التوسع يعزز توطين القدرات التقنية، ويدعم توفير وظائف نوعية، ويبقي القيمة المضافة داخل السعودية.