الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

توصلت شركتا أبل الأمريكية وتينسنت الصينية إلى اتفاق جديد يقضي بأن تحصل صانعة آيفون على عمولة بنسبة 15% من المشتريات داخل الألعاب والتطبيقات الصغيرة (Mini Games) في منصة "وي تشات"، وذلك بعد مفاوضات امتدت لأكثر من عام، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ.

الاتفاق الجديد يُعدّ خطوة مهمة لأبل نحو تعزيز وجودها في السوق الصينية وفتح مصدر دخل جديد في قطاع الترفيه الرقمي الذي تهيمن عليه تينسنت. وكانت أبل قد طالبت في وقت سابق بإغلاق الثغرات التي يستخدمها بعض المطورين لتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع خارجية لتجنّب عمولتها المعتادة البالغة 30%.

الالتزام بمتطلبات أبل

وبموجب التفاهم الجديد، سيتعين على المطورين الالتزام بمتطلبات برمجية محددة من أبل ليتمكنوا من الاستفادة من النظام الجديد وخفض نسبة العمولة.

ورغم أن العمولة الجديدة البالغة 15% أقل من النسبة التقليدية التي تفرضها أبل، فإنها تمنح الشركة الأمريكية موطئ قدم في أكبر منظومة ترفيه اجتماعي في الصين، حيث يستخدم أكثر من 1.41 مليار شخص منصة "وي تشات" شهرياً.

وتُظهر بيانات تينسنت أن الألعاب المصغرة داخل التطبيق أسهمت بنحو 32.3 مليار يوان (6.92 مليار دولار) من إيرادات قسم الشبكات الاجتماعية خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، ما يبرز حجم الفرصة التجارية التي تسعى أبل للاستفادة منها.