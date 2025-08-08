الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.18
(-1.82%) -0.17
مجموعة تداول السعودية القابضة174.2
(-4.81%) -8.80
الشركة التعاونية للتأمين121.4
(-0.82%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية115.8
(-3.02%) -3.60
شركة دراية المالية5.49
(-1.08%) -0.06
شركة اليمامة للحديد والصلب35.06
(-0.40%) -0.14
البنك العربي الوطني22
(-2.22%) -0.50
شركة موبي الصناعية11.19
(-3.53%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31
(-3.06%) -0.98
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.5
(-0.44%) -0.10
بنك البلاد26.18
(-1.43%) -0.38
شركة أملاك العالمية للتمويل11.85
(-1.00%) -0.12
شركة المنجم للأغذية53.75
(-1.38%) -0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.96
(0.76%) 0.09
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.55
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.2
(0.17%) 0.20
شركة الحمادي القابضة29.3
(-2.07%) -0.62
شركة الوطنية للتأمين13.43
(-2.75%) -0.38
أرامكو السعودية24.63
(-2.42%) -0.61
شركة الأميانت العربية السعودية18.07
(-1.90%) -0.35
البنك الأهلي السعودي36.8
(-1.08%) -0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.62
(-1.92%) -0.60
التكنولوجيا


أبرمت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت "إم آي إس" ﻋﻘدين ﻣﻊ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بقيمة 182 مليون ريال (ﺷﺎﻣﻼ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ).

وقالت في بيان على "تداول" اليوم، إن العقد الأول تم توقيعه بتاريخ 20 نوفمبر 2025 بقيمة 83.95 مليون ريال ويشمل تقديم خدمات ومنتجات تقنية المعلومات للتوافق مع البنية التحتية لمركز المعلومات الوطني.

وأضافت أن العقد الثاني تم توقيعه بتاريخ 19 نوفمبر 2025 بقيمة 98.04 مليون ريال ويهدف الى تقديم خدمات ومنتجات تقنية المعلومات.

"إم أي إس" توقع عقدا بـ 228 مليون ريال مع "سدايا" لتوسعة مركز بيانات في الرياض

وقعت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت "إم أي إس" ﻋﻘدا...

Mon, 08 2025

وبينت أن مدة العقدين 36 شهرا ولا يوجد أطراف ذات علاقة، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي اعتبارا من اﻟرﺑﻊ الرابع 2025.

ما هو آخر عقد تم توقيعه بين "إم آي إس" و"سدايا"؟

كانت "إم أي إس" قد وقعت ﻋﻘدا بقيمة 227.76 مليون ريال ﻣﻊ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتوسعة مركز بيانات "نقاء" في مدينة الرياض، في سبتمبر الماضي.

تهدف توسعة المركز، التابع لـ "سدايا"، إلى مواكبة طلبات الاستضافة والطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات في مجال التقنيات الرقمية.

تبلغ مدة العقد 36 شهرا. ومن المنتظر أن يتحقق أثر مالي إيجابي، بداية من الربع الأخير من السنة المالية الحالية، وفقا لتوقعات الشركة.

تعمل "إم أي إس" بشكل أساسي في أنشطة الاتصالات، والتشييد، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، إضافة إلى أنشطة الخدمات الأخرى.

التعريفات
سداياالرياضتقنية المعلوماتالبنية التحتية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية