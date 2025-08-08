



أبرمت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت "إم آي إس" ﻋﻘدين ﻣﻊ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بقيمة 182 مليون ريال (ﺷﺎﻣﻼ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ).

وقالت في بيان على "تداول" اليوم، إن العقد الأول تم توقيعه بتاريخ 20 نوفمبر 2025 بقيمة 83.95 مليون ريال ويشمل تقديم خدمات ومنتجات تقنية المعلومات للتوافق مع البنية التحتية لمركز المعلومات الوطني.

وأضافت أن العقد الثاني تم توقيعه بتاريخ 19 نوفمبر 2025 بقيمة 98.04 مليون ريال ويهدف الى تقديم خدمات ومنتجات تقنية المعلومات.

وبينت أن مدة العقدين 36 شهرا ولا يوجد أطراف ذات علاقة، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي اعتبارا من اﻟرﺑﻊ الرابع 2025.

ما هو آخر عقد تم توقيعه بين "إم آي إس" و"سدايا"؟

كانت "إم أي إس" قد وقعت ﻋﻘدا بقيمة 227.76 مليون ريال ﻣﻊ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتوسعة مركز بيانات "نقاء" في مدينة الرياض، في سبتمبر الماضي.

تهدف توسعة المركز، التابع لـ "سدايا"، إلى مواكبة طلبات الاستضافة والطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات في مجال التقنيات الرقمية.

تبلغ مدة العقد 36 شهرا. ومن المنتظر أن يتحقق أثر مالي إيجابي، بداية من الربع الأخير من السنة المالية الحالية، وفقا لتوقعات الشركة.

تعمل "إم أي إس" بشكل أساسي في أنشطة الاتصالات، والتشييد، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، إضافة إلى أنشطة الخدمات الأخرى.