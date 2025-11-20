لم يسبق أن فقدت شركة "أوراكل" مكاسب بهذا الحجم وبهذه السرعة. أدى قلق المستثمرين إزاء حجم رؤوس الأموال التي تضخها شركات التكنولوجيا في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية إلى اهتزاز الأسواق هذا الأسبوع، وكانت "أوراكل" من بين أشد الشركات تضررا.

قفز سهم الشركة أكثر من 30% في سبتمبر بعد إعلانها عن تراكم إيرادات بقيمة 317 مليار دولار. وكشف لاحقا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن معظم هذه الإيرادات جاءت من صفقة مع شركة "أوبن أيه آي". لكن منذ ذلك الحين، تراجع سهم "أوراكل" وفقد كل تلك المكاسب، بل وأكثر.

الشركة تحتاج إلى اقتراض مليارات الدولارات

سبق أن قفز سهمها 30% في يوم واحد ثلاث مرات، لكنه لم يهبط بعدها إلى مستوى الإغلاق الذي سبق تلك القفزة، إلا في هذه المرة، وفقا لبيانات "داو جونز ماركت".

وليس ذلك سوى ما يتعلق بالسهم. فالشركة تحتاج إلى اقتراض مليارات الدولارات لبناء البنية التحتية اللازمة لخدمة "أوين أيه آي" وغيرها من عملاء الذكاء الاصطناعي، وقد باعت أخيرا سندات من الدرجة الاستثمارية بقيمة تقارب 18 مليار دولار.

ما حجم ديون "أوراكل"؟

بعد هذا الإصدار، تجاوزت ديون أوراكل المستحقة 100 مليار دولار، ما يجعلها أكثر شركات التكنولوجيا الكبرى مديونية بتصنيف استثماري. وتستهلك الشركة النقد بشكل سريع وستحتاج إلى اقتراض مليارات إضافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأرباح ونفقات رأس المال.

من جهتها، امتنعت "أوراكل" عن التعليق.

"أوراكل" مرشحة لتصبح عاشر أكبر شركة على مؤشر "إس آند بي 500" بفضل الخدمات السحابية

وتقترب وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" جلوبال للتصنيف الائتماني من إعادة تصنيف سندات الشركة كديون عالية المخاطر.

كما يتوقع أن تتلقى "أوراكل" فاتورة كبيرة من ملاك مراكز البيانات المستقبلية التي ستستأجرها. فقد اقترض أحد الملاك 38 مليار دولار أخيرًا لبناء مركزين للبيانات ستكون "أوراكل" أحد المستأجرين فيهما.

300 مليار دولار ديون بحلول 2028

من المتوقع أن يتضاعف الدين المعدل للشركة (مقياس يشمل التزامات الإيجار إلى جانب ديونها للمقرضين) ليصل إلى نحو 300 مليار دولار بحلول 2028، وفقا لمحللي الائتمان في "مورجان ستانلي".

وقال ريشي جالوريا، محلل في "آر بي سي كابيتال ماركتس": "لقد دخلت السوق في حالة تقول: عليكم أن تثبتوا لنا صحة هذه الرهانات".

وأشار تقرير سابق لـ "وول ستريت جورنال" إلى أن شركة "بلو أول كابيتال"، وهي شركة تدير صناديق تستثمر في مراكز بيانات تستأجرها شركات التكنولوجيا الكبرى، تعوض ارتفاع مخاطر التعاقد مع "أوراكل" بفرض إيجارات أعلى مما تدفعه شركات مستأجرة مثل "ميتا".

ويشير بعض المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني إلى مدى اعتماد "أوراكل" على "أوبن أيه آي". إذ تتوقع الشركة الناشئة أن تتضخم خسائرها التشغيلية إلى نحو 74 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أرباع إيراداتها، بحلول 2028 بسبب الزيادة الهائلة في تكاليف الحوسبة.

"أوراكل" تمتلك عقودا بعشرات المليارات

أبلغت "أوراكل" المستثمرين أخيرا بأنها تمتلك عقودا بقيمة عشرات المليارات مع عملاء غير "أوبن أيه آي"، من بينهم "ميتا". وقال كلاي ماجويرك، الرئيس التنفيذي لوحدة البنية التحتية السحابية في "أوراكل"، لشبكة "سي إن بي سي" في أكتوبر إنه واثق بأن "أوبن أيه آي" ستفي بالتزامها بدفع ما قد يصل إلى 60 مليار دولار سنويًا لـ "أوراكل" على مدى خمس سنوات، وإنه يعتقد أن سباق الذكاء الاصطناعي سيشهد عدة فائزين.

ارتفاع تكلفة الحماية من تخلف "أوراكل" عن سداد ديونها

ارتفعت تكلفة الحماية من تخلف "أوراكل" عن سداد ديونها في الأسابيع الأخيرة. فقد تضاعف الفارق في عقود مبادلة الائتمان لخمس سنوات منذ منتصف سبتمبر إلى نحو 1.1 نقطة مئوية، رغم أنه لا يزال منخفضا نسبيا من حيث القيمة المطلقة.

وقد يشتري دائنو "أوراكل" طويلو الأمد مبادلات الائتمان والتخلف عن السداد هذه للتحوط من تعرضهم للشركة، بينما قد يستخدمها آخرون وسيلة للتعبير عن "رأيهم الصريح بشأن موضوع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي" وكأداة مضاربة، وفقا لمحللي الائتمان في "مورجان ستانلي".