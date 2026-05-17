أوبن أيه.آي تطلق إصدارا من أداة البرمجة «كودكس» للهواتف المحمولة





تعتزم أوبن أيه.آي إطلاق نسخة مخصصة للهواتف المحمولة من أداة البرمجة «كودكس»، بعد نحو عام من دمجها في تطبيق «شات جي.بي.تي»، بما يتيح للمستخدمين متابعة وإدارة سير أعمالهم البرمجية عن بُعد عبر الهواتف الذكية.

وتوفر الخاصية الجديدة إمكانية معاينة بيئات «كودكس» بشكل فوري على أي جهاز يعمل عليه التطبيق، فيما أوضحت الشركة أن التحديث لا يزال في المرحلة التجريبية، لكنه متاح لجميع فئات مستخدمي «شات جي.بي.تي» على أنظمة التشغيل iOS وأندرويد.

إدارة سلاسل العمليات البرمجية كاملة

قالت الشركة في بيان إن التحديث «يتجاوز مجرد التحكم عن بعد في مهمة واحدة أو إرسال مهام جديدة إلى الكمبيوتر»، مضيفة أنه يتيح للمستخدمين إدارة سلاسل العمليات البرمجية كاملة، ومراجعة النتائج، والموافقة على الأوامر، وتغيير النماذج، أو بدء مهام جديدة مباشرة من الهاتف المحمول.

وكانت أوبن أيه.آي قد أضافت الشهر الماضي ميزة تشغيل «كودكس» في الخلفية على أجهزة سطح المكتب، بما يسمح للأداة بتنفيذ مهام متعددة بشكل مستقل، بحسب موقع كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

كما طرحت الشركة إضافة لمتصفح «كروم» تتيح لوكيل الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام متزامنة أثناء جلسات التصفح.

وفي فبراير الماضي، أطلقت أنثروبيك المنافسة ميزة مشابهة تتيح للمستخدمين مراقبة عمل أداة «كلود كود» عن بُعد.

ويعكس التسارع في إطلاق هذه الأدوات حجم المنافسة المتزايدة بين OpenAI وأنثروبيك لتطوير أدوات برمجة ذكية تستهدف أن تصبح الأكثر استخدامًا بين المطورين والشركات، خاصة مع الشعبية المتنامية التي حققها «كلود كود» خلال العام الماضي في أوساط المتخصصين بالتقنية.