55 مصنع حلويات وشوكولاتة في السعودية بصادرات نصف مليار ريال

يشهد قطاع الحلويات والشوكولاتة في السعودية نموا متسارعا مدفوعا بارتفاع الطلب المحلي وتوسع القدرات الإنتاجية، في وقت تتزايد فيه مساهمة المصانع الوطنية في تلبية احتياجات السوق وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

بلغ عدد مصانع الحلويات القائمة في السعودية 7 مصانع بنهاية مارس، فيما وصل عدد المخصصة للشوكولاتة إلى 48 مصنعا قائما، بما يعكس تنامي الاستثمارات في الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

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صادرات الحلويات تتجاوز 250 مليون ريال

على صعيد التجارة الخارجية، سجلت صادرات الحلويات السعودية أداء إيجابيا خلال 2025، إذ بلغت قيمتها نحو 250 مليون ريال، بوزن يقارب 20.9 ألف طن، ما يعكس قدرة المنتج المحلي على المنافسة والوصول إلى أسواق متعددة، بحسب الوزارة.

تأتي هذه الأرقام في ظل توجه متزايد نحو تعزيز الصناعات الغذائية الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج الصناعي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية.

الشوكولاتة .. صادرات بقيمة 288 مليون ريال

في قطاع الشوكولاتة، بلغت قيمة الصادرات السعودية خلال 2025 نحو 288 مليون ريال، بوزن يقارب 12 ألف طن، وهو ما يؤكد تنامي حضور المنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفقا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

تعكس هذه المؤشرات تطورا ملحوظا في قدرات التصنيع المحلية، مدعوما باستثمارات متزايدة في خطوط الإنتاج الحديثة وارتفاع مستويات الجودة والتنافسية.

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سوق محلية بقيمة 4.8 مليار ريال

قالت الوزارة إن قيمة سوق الشوكولاتة في السعودية تقدر بـ 4.8 مليار ريال سنويًا، فيما يبلغ حجم السوق قرابة 96 ألف طن سنويا، ما يجعلها إحدى أكبر الأسواق الغذائية الاستهلاكية في المنطقة.

تشير البيانات إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 33% من إجمالي الطلب المحلي، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للتوسع في التصنيع وزيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية خلال السنوات المقبلة.

قاعدة إنتاجية داعمة للتصدير

رغم قوة الطلب المحلي، نجحت المصانع الوطنية في بناء قاعدة إنتاجية قادرة على التصدير، حيث تقدر صادرات الشوكولاتة السعودية بنحو 10 آلاف طن سنويًا، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الغذائية والتحويلية.

يتوقع أن يسهم التوسع في الطاقات الإنتاجية وتبني التقنيات الحديثة في رفع مستويات التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.

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نمو متوقع مدفوع بارتفاع الاستهلاك

يبلغ متوسط استهلاك الفرد من الشوكولاتة في المملكة نحو 2.7 كيلوجرام سنويا، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على هذه المنتجات بين مختلف الشرائح الاستهلاكية، بحسب الوزارة.

كما تشير التوقعات إلى نمو سوق الشوكولاتة بمعدل سنوي نحو 7% خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بزيادة عدد السكان، وتوسع قنوات البيع الحديثة، وارتفاع الطلب على المنتجات المتنوعة والمبتكرة.

فرص واعدة للتوسع الصناعي

تؤكد المؤشرات الحالية أن قطاع الحلويات والشوكولاتة في المملكة يمتلك فرصا كبيرة للنمو، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي لتغطية حصة أكبر من الطلب الداخلي، أو عبر تعزيز الصادرات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة واتفاقياتها التجارية مع العديد من الأسواق العالمية.

مع استمرار نمو الاستهلاك المحلي وتوسع الاستثمارات الصناعية، يبرز القطاع كأحد الأنشطة الواعدة ضمن منظومة الصناعات الغذائية السعودية، التي تستهدف رفع القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني.