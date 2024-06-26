500 مليون ريال منسوجات مستوردة من سورية .. عودة بعد انقطاع 14 عاما

بلغ حجم المنسوجات المستوردة من سورية نحو 500 مليون ريال خلال العام الفائت 2025 وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مساعد اليحيى رئيس لجنة المنسوجات في غرفة الرياض.

عادت المنسوجات والمنتجات الشتوية السورية بقوة إلى سوق المعيقلية في العاصمة السعودية الرياض قادمة من سوق الحميدية في دمشق، بعد انقطاع جزئي دام 14 عاما، حيث تتميز المنسوجات السورية ولا سيما في مجال القطع والملابس الصوفية.

"الفروة الطفيلية" ندرة عدد وارتفاع سعر

ومع دخول مربعانية الشتاء في السعودية يزداد الطلب على واحد من أبرز المنتجات الشتوية السورية وهي "الفري" - أو الفراوي -، ومنها الفروة الطفيلية، المصنوعة من صوف الأغنام الصغيرة في العمر لخفتها ونعومتها التي تميزها عن باقي منتجات الفرو الأخرى من حيث التدفئة العالية، ويستهلك إنتاج فروة طفيلية واحدة أصواف نحو 40 خروفا صغيرا لا يتجاوز عمر الواحد منها 3 أشهر، ما يؤدي إلى ندرة في العدد وارتفاع في السعر، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" عاملون في السوق.

"الاقتصادية" قامت بجولة ميدانية للمحال المتخصصة في بيع المنسوجات الشتوية في سوقي المعيقلية والثميري في مدينة الرياض، ورصدت إقبالاً وطلباً كبيرا على المنسوجات السورية التي انتشرت بقوة في الأسواق في ظل العلاقات السعودية السورية القوية.

تنوع أسعار "الفريّ" من 200 ريال إلى 12 ألفا

فئة الشباب تميل إلى استخدام بشت "القباب" المصنوع من الصوف الطبيعي أو وبر الجمل، باعتباره يمزج بين الأناقة والأصالة، وفقا لما ذكره مشعل المجاهد أحد المستثمرين والبائعين لهذه المنسوجات في سوق الثيميري.

أوضح أن أسعار بشت "القباب" بين 2500 و10 آلاف ريال بحسب الخيوط والزري المستخدم التي تصنع في المانيا وفرنسا، في حين يبلغ سعر الفروة الطفيلي بين 2000 و12 ألف ريال.

لفت المجاهد إلى أن "بشوت الفرو النسائية"، تشهد حاليا رواجا واسعا وإقبالا كبيرا من فئة النساء، وتبدأ أسعارها من 300 ريال وتصل إلى 3000 ريال، وتصنع من الجلد الكشميري، المغطى من الداخل بفرو الأرنب.

من جهته قال محمد المعمار أحد الملاك والبائعين للمشالح الذي يعمل في السوق منذ 40 عاما، "إن البشوت والفرو لها درجات حسب الصناعة والجودة، وتبدأ بسعر 200 ريال للفرو الصناعي، فيما تبدأ أسعار الفروة الطفيلية من 2000 ريال".

92 مليار ريال حجم سوق صناعة الأزياء في السعودية

وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن قطاع الأزياء في المملكة والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها لرواد الأعمال، بلغت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء في السعودية 92.3 مليار ريال، منها 47 مليار ريال قيمة الصناعة المحلية للأزياء، فيما وصلت قيمة الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.4 مليار ريال، الذي أدى إلى زيادة النمو التراكمي المتوقع لقطاع الأزياء بنسبة 48% بين 2021 و2025.

يذكر أن حجم المبيعات السنوية لسوق الملابس في السعودية يبلغ نحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال)، ومن المتوقع نمو هذه السوق بنسبة 3 % حتى 2030، وتشكل الملابس النسائية الجزء الأكبر من مبيعات هذه السوق.