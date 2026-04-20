وول ستريت تغلق منخفضة مع تجدد التوتر في مضيق هرمز

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض طفيف، في ظل تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد المخاوف بشأن استمرارية الهدنة بين الطرفين.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.22% ليغلق عند 7110.22 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.25% إلى 24408 نقاط، بينما سجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا هامشيًا بنسبة 0.01% ليصل إلى 49445.24 نقطة.

تحركات دبلوماسية غير محسومة

قال مسؤول إيراني كبير إن طهران تدرس حضور محادثات السلام مع الولايات المتحدة في باكستان، في أعقاب خطوات اتخذتها إسلام آباد لإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، في حين نفى مصدر آخر تقارير تحدثت عن توجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان لإجراء محادثات.

تقلبات حادة بسبب مضيق هرمز

شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة، إذ أدى إعلان إيران فتح مضيق هرمز يوم الجمعة إلى صعود قوي دفع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لتسجيل مستويات قياسية لثلاث جلسات متتالية وتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في 11 شهرًا، قبل أن تعود طهران لإغلاق الممر المائي مطلع الأسبوع الجاري.

ارتفاع أسعار النفط يدعم قطاع الطاقة

قفزت أسعار النفط بالتزامن مع التوترات، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.87% إلى 89.61 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت بنسبة 5.64% إلى 95.48 دولار للبرميل، ما أسهم في دعم مؤشر قطاع الطاقة ضمن ستاندرد آند بورز 500.

وقال كبير محللي الاستثمار في إدارة الثروات لدى يو.إس بنك توم هاينلين، إن الأنباء المتعلقة بإعادة إغلاق المضيق أو اعتراض سفينة إيرانية دفعت الأسواق إلى التراجع عن افتراض إعادة فتحه بالكامل، مشيرًا إلى أن فرص التوصل إلى انفراجة لا تزال قائمة في ظل استمرار المحادثات خلال الأسبوع الجاري.