وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم التكنولوجيا .. والنفط يستقر مع عبور ناقلات مضيق هرمز

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع، مسجلة مستويات قياسية جديدة بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا، في وقت استقرت فيه أسعار النفط عند التسوية لتغلق عند 105.72 دولارات للبرميل وسط متابعة الأسواق لتطورات الملاحة في مضيق هرمز، بعد عبور عدد من ناقلات النفط للممر الحيوي رغم استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

مكاسب جماعية للمؤشرات الأمريكية

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.77% ليغلق عند 7501.64 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المركب 0.88% إلى 26635.83 نقطة، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.75% ليصل إلى 50067.99 نقطة.

وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، مع استمرار المستثمرين في تقييم البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، إلى جانب ترقب نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينج في بكين.

النفط يستقر رغم التوترات الأمنية

في المقابل، استقرت أسعار النفط عند التسوية، بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن نحو 30 سفينة عبرت مضيق هرمز، ما خفف جزئيًا من مخاوف تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.09% لتغلق عند 105.72 دولارات للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 0.15% لتسجل 101.17 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من دولارين في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم وتأثير ذلك على الطلب العالمي للطاقة.

قمة ترمب وشي تركز على أمن الطاقة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا خلال اجتماعهما في بكين على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام التدفق الحر للطاقة.

وأكد الرئيس الصيني، بحسب البيت الأبيض، أن شعار “نهضة الصين” وشعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب، في إشارة إلى رغبة الجانبين في تهدئة التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف البيت الأبيض أن شي جين بينج أبدى اهتمامًا بشراء مزيد من النفط الأمريكي بهدف تقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز، رغم أن بكين لم تستورد أي كميات من النفط الخام الأمريكي منذ مايو 2025 بسبب الرسوم الجمركية المفروضة خلال الحرب التجارية بين البلدين.

عبور ناقلات يعيد بعض الثقة للأسواق

يأتي ذلك في وقت ظل فيه مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، شبه مغلق منذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن 30 سفينة عبرت المضيق منذ مساء الأربعاء، وهو عدد لا يزال أقل بكثير من المعدلات الطبيعية التي كانت تصل إلى نحو 140 سفينة يوميًا قبل الحرب.

كما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر أن إيران بدأت بالسماح بمرور بعض السفن الصينية، في خطوة اعتبرتها الأسواق مؤشرًا على تخفيف جزئي للقيود المفروضة على الملاحة.

وعبرت ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي المضيق بعد بقائها عالقة في الخليج لأكثر من شهرين، فيما أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن عبور ناقلة نفط ترفع علم بنما وتديرها مجموعة التكرير اليابانية «إنيوس»، في ثاني عملية عبور لسفينة مرتبطة باليابان منذ تصاعد الأزمة.

حوادث بحرية تزيد المخاوف

في المقابل، استمرت المخاطر الأمنية في المنطقة، بعدما غرقت سفينة شحن هندية تحمل ماشية من أفريقيا إلى الإمارات قبالة سواحل سلطنة عُمان.

كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن “أفرادًا غير مصرح لهم” صعدوا على متن سفينة راسية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وقاموا بتوجيهها نحو إيران، ما أعاد المخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية في الخليج.