"وول ستريت" تغلق عند ذرى جديدة بدعم أسهم التكنولوجيا

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات غير مسبوقة عند الإغلاق يوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية وشهرية، مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا على خلفية نتائج أعمال ديل، في حين يترقب المستثمرون تفاصيل اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني اليوم. وسبق أن قالت طهران إنها تتطلع إلى أفعال لا أقوال عند التوصل إلى اتفاق.

وشهد سهم شركة ديل ارتفاعا ملحوظا بعد رفع توقعاتها لأرباح وإيرادات العام بأكمله أمس الخميس. وصعد كذلك قطاع التكنولوجيا مدفوعا بمكاسب أسهم شركات تصنيع الرقائق.

وارتفع أيضا مؤشر خدمات البرمجيات.

وقال أوسونج كوون، كبير استراتيجيي الأسهم في ويلز فارجو "هناك بالتأكيد شعور بالنشوة في السوق حيال الذكاء الاصطناعي. لقد كان الارتفاع مدفوعا حقا بالأرباح".

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارنفع 16.11 نقطة بما يعادل 0.21 % إلى 7579.74 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 53.74 نقطة أو 0.20 % إلى 26971.21 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 363.48 نقطة أو 0.72 % إلى 51032.45 نقطة.