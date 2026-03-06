الأحد, 22 مارس 2026 | 3 شَوَّال 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي 8%

«رويترز»
«رويترز» من نيويورك
الجمعة 6 مارس 2026 0:40 |1 دقائق قراءة
"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي 8%

 أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس مع دخول الصراع في الشرق الأوسط يومه السادس، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم وما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وأدى توسع الصراع ليشمل مزيدا من البلدان إلى تغذية المخاوف من حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، حيث أدت تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة إلى انخفاض حاد في حركة ناقلات النفط. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي 8.5 % إلى 81 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024. وارتفع سعر خام برنت 4.9 % إلى 85.41 دولار. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي الانقطاع المطول إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.37 نقطة أو 0.57 % ليغلق عند 6830.13 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 58.18 نقطة أو 0.25 % إلى 22749.31 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 790.63 نقطة أو 1.62 % ليغلق عند 47948.78 نقطة.

