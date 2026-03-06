"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي 8%

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس مع دخول الصراع في الشرق الأوسط يومه السادس، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم وما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وأدى توسع الصراع ليشمل مزيدا من البلدان إلى تغذية المخاوف من حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، حيث أدت تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة إلى انخفاض حاد في حركة ناقلات النفط. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي 8.5 % إلى 81 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024. وارتفع سعر خام برنت 4.9 % إلى 85.41 دولار. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي الانقطاع المطول إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.37 نقطة أو 0.57 % ليغلق عند 6830.13 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 58.18 نقطة أو 0.25 % إلى 22749.31 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 790.63 نقطة أو 1.62 % ليغلق عند 47948.78 نقطة.