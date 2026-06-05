"وول ستريت" تغلق على انخفاض حاد مع تراجع أسهم شركات الرقائق

شهدت الأسهم الأمريكية تراجعاً جماعياً حاداً اليوم الجمعة، حيث قادت موجة بيع مكثفة أسهم رقائق الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى الهبوط. تزامن ذلك مع قفزة مفاجئة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور تقرير وظائف لشهر مايو جاء أقوى بكثير من التوقعات. كان مؤشر ناسداك الأكثر تأثراً في هذه الجلسة، حيث تكبد خسائر كبيرة.

انتهت سلسلة مكاسب وول ستريت التي استمرت 9 أسابيع بضربة قوية اليوم الجمعة بضغط من تراجع في أسهم شركات التكنولوجيا التي سجلت أكبر انخفاض يومي هذا العام بعد أن أثار تقرير الوظائف القوي لمايو مخاوف من تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للتشديد النقدي.

وتركزت عمليات البيع في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وغيرها من أسهم شركات التكنولوجيا المفضلة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع المؤشر ناسداك المجمع والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 عدة مرات لمستويات قياسية جديدة.

وتأثرت الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا بشكل ملحوظ؛ حيث هوى سهم شركة Marvell بنسبة 13%، بينما انخفض سهم Micron بنسبة 11%. كما تراجع سهم AMD بنسبة 10%، في حين شهد سهم Intel انخفاضاً بأكثر من 10%.

من جهة أخرى، فقد سهم Broadcom نحو 7% خلال هذه الجلسة بعدما كان قد تراجع بنحو 12% في جلسة الأمس، مما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها هذه الشركات في ظل التقلبات السوقية الراهنة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على انخفاض حاد، مع تراجع أسهم شركات تصنيع الرقائق مما دفع المؤشر ناسداك، المدرجة عليه شركات تكنولوجيا كبرى ذات وزن نسبي ثقيل على المؤشر، لتسجيل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد منذ العام الماضي.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضا سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت تسعة أسابيع ، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2023.

قال رايان ديتريك، كبير خبراء استراتيجيات السوق في مجموعة كارسون في أوماها "بعد الارتفاع القياسي الذي شهدناه خلال الأسابيع التسعة الماضية، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات، انهار السوق اليوم".

وأضاف "من الواضح أن تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي في موقف صعب فيما يتعلق بأي خفض لأسعار الفائدة لبقية العام. وصبت السوق غضبها في شكل خسائر فادحة للشركات التي حققت أكبر المكاسب حتى الآن هذا العام".

وفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 199.64 نقطة أو 2.63 بالمئة ليختتم التداولات عند 7384.67 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1117.38 نقطة أو 4.16 بالمئة، ليصل إلى 25713.58. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 684.53 نقطة، أو 1.33 بالمئة إلى 50877.40 نقطة.

"إنفيديا" تخسر 280 مليار دولار

تكبدت شركة إنفيديا وحدها خسائر في قيمتها السوقية تقارب 280 مليار دولار وتراجع سهمها بأكثر من 6%.

بينما انخفضت قيمة كل من شركات تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMوبرودكوم ومايكرون بأكثر من 100 مليار دولار.

في حين تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو من 10%، وشهد صندوق iShares لأشباه الموصلات المتداول في البورصة انخفاضًا بنسبة 10.44%.