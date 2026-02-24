"وول ستريت" تغلق على انخفاض بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت أسهم وول ستريت يوم الاثنين مع عزوف المستثمرين عن الأسهم عالية المخاطر بفعل استمرار المخاوف من الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بشأن الرسوم الجمركية.

وأدى البيع المكثف إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بأكثر من 1 % عند إغلاق السوق.

وسجلت أسهم القطاع المالي وشركات البرمجيات أسوأ أداء في السوق.

وقال توم هاينلين، محلل الاستثمار في قسم إدارة الثروات لدى يو.إس بنك في منيابوليس، "السؤال المتعلق بالذكاء الاصطناعي ذو شقين: كم ستبلغ التكلفة، ومن الذي سيتعرّض للاضطرابات؟ لقد رأيتم السوق تتفاعل مع العناوين: (بع أولا ثم قيم لاحقا)".

وأضاف "إنها رؤية لما قد يحدث أكثر من كونها لما حدث بالفعل".

وقضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بأن ترمب تجاوز سلطته الرئاسية بفرض رسوم جمركية متبادلة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، وهو حكم استنكره الرئيس نفسه، الذي هدد بفرض رسوم مؤقتة 15 % على جميع الواردات.

وجاء ذلك على الرغم من توصله إلى اتفاقيات تجارية مع عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وأشارت بيانات أولية إلى تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 70.31 نقطة أو 1.04 بالمئة ليغلق عند 6839.20 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 251.46 نقطة أو 1.13 % إلى 22634.61 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 810.81 نقطة، أو 1.66 % إلى 48815.16 نقطة.