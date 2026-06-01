"وول ستريت" تصعد بدعم من مكاسب شركات التكنولوجيا

سجلت وول ستريت مكاسب متواضعة اليوم الاثنين مع متابعة المستثمرين التطورات في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وإبداء ترحيبهم بالكشف عن شريحة حاسوبية جديدة من شأنها إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عالم الحوسبة الشخصية.

ودفعت أسهم شركات التكنولوجيا المؤشرين ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500 إلى تسجيل أحدث حلقة في سلسلة من مستويات الإغلاق القياسية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران مستمرة. وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران ستوقف المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بعد أن هددت جولة جديدة من الهجمات بتعطيل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع.

وأدى تصاعد الأعمال القتالية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، إلى جانب المخاوف إزاء مدى تأثير الحرب المطولة في تسريع وتيرة التضخم.

وقال توماس مارتن أحد كبار مديري المحافظ لدى (جلوبالت) في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية "لا نعرف حقا أين وصلت الأمور. يبدو أن السوق تعتقد أن شيئا ما سيُنجز في مرحلة ما، لكننا لا نملك معلومات جيدة جدا نستند إليها، مثل ما يريده الإيرانيون حقا وما الذي يقبله ترامب".

وزادت الأسهم مكاسبها بعد أن قال ترمب إن القوات الإسرائيلية لن تدخل بيروت، مستشهدا باتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقفزت أسهم شركة إنفيديا بعد أن كشفت الشركة عن شريحة جديدة تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وقال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لإنفيديا إن الشريحة هي نتيجة شراكة استمرت 3 سنوات مع مايكروسوفت من أجل "إعادة ابتكار الكمبيوتر الشخصي" لعصر الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم مايكروسوفت.

وتباينت ردود الفعل بين أسهم شركات أشباه الموصلات، إذ تراجعت أسهم شركة كوالكوم، وانخفضت أسهم شركة إنتل أيضا. وصعدت أسهم شركة مايكرون بوتيرة كبيرة ، متجاوزة حاجز 1000 دولار لأول مرة.

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات.

وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 20.19 نقطة أو 0.27 % إلى 7600.03 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 114.75 نقطة أو 0.43 % إلى 27087.37 نقطة. وتقدم أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 44.70 نقطة أو 0.09 % إلى 51076.85 نقطة.

وانتعشت أسهم شركات البرمجيات بعد موجة بيع مكثفة شهدتها في وقت سابق هذا العام بسبب مخاوف من اضطراب في قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم شركتي سيرفس ناو وآي.بي.إم ارتفاعا حادا. وزاد أيضا مؤشر خدمات البرمجيات.