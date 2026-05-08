وول ستريت تتراجع والنفط يتذبذب مع ترقب رد إيران على مقترح السلام الأمريكي

أنهت الأسواق الأمريكية تعاملاتها على تراجع بعد جلسة متقلبة، في ظل تصاعد حالة الترقب بشأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المطروح لاحتواء النزاع في الشرق الأوسط، بينما شهدت أسعار النفط تحركات حادة بين الصعود والهبوط قبل أن تغلق على انخفاض، مع استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وول ستريت تتراجع بعد قمم تاريخية

تراجعت مؤشرات وول ستريت في ختام التعاملات، بعدما سجلت مستويات قياسية في بداية الجلسة، إذ فضّل المستثمرون تقليص المخاطر وانتظار التطورات السياسية المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، فيما خسر ناسداك المركب 0.13%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%.

وجاء التراجع رغم استمرار الزخم في بعض قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإن حالة الحذر سيطرت على الأسواق مع ترقب مؤشرات مستقبل التهدئة في الشرق الأوسط.

النفط ينهي جلسة متقلبة على انخفاض

شهدت أسعار النفط تداولات متذبذبة، إذ تأرجحت بين المكاسب والخسائر قبل أن تغلق منخفضة بنحو 1% عند التسوية، مع تقييم الأسواق لاحتمالات التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% إلى 100.06 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 94.81 دولار.

وكان الخامان قد فقدا في وقت سابق نحو 5 دولارات للبرميل، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهم محدود يخفف التوترات ويعيد جزءًا من الاستقرار إلى أسواق الطاقة.

هرمز يعود إلى واجهة القلق العالمي

تغير اتجاه أسواق النفط بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات قرب مدينة بندر عباس الإيرانية، ما أعاد المخاوف الأمنية إلى الواجهة، خاصة مع استمرار التوترات حول الملاحة في مضيق هرمز.

كما كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن تدرس إعادة إطلاق عملية "مشروع الحرية"، الهادفة إلى مرافقة السفن التجارية عبر المضيق، في خطوة تهدف إلى حماية حركة الشحن والطاقة العالمية.

الأسواق تترقب اتفاقًا مؤقتًا بين واشنطن وطهران

تقترب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق محدود ومؤقت يهدف إلى وقف القتال واحتواء التصعيد بحسب مصادر دبلوماسية وتقارير إعلامية، مع تأجيل الملفات الخلافية الكبرى إلى مراحل لاحقة.

ويرى محللون أن التوصل إلى تفاهم رسمي قد يدفع أسعار خام برنت سريعًا نحو نطاق 80 إلى 90 دولارًا للبرميل، في حين أن انهيار المفاوضات أو عودة التصعيد العسكري قد يعيد الأسعار إلى ما فوق 120 دولارًا.

مخاوف الإمدادات تواصل التأثير في السوق

أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن إيران خفضت إنتاجها النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميًا، مع توقعات بتراجع إضافي بسبب امتلاء المخزونات.

كما كشفت تقارير عن تعرض ناقلة نفط صينية لهجوم قرب مضيق هرمز، في أول حادث من نوعه يستهدف سفينة صينية، ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تهديدات للممرات البحرية الحيوية.