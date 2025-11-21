أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض حاد اليوم الجمعة متأثرا بتراجع الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، إذ أدت المخاوف الجديدة المتعلقة بتقييم الأسهم إلى خسائر في وول ستريت خلال الليل.

وهبط المؤشر نيكاي 2.4 % ليغلق عند 48625.88 نقطة مختتما الأسبوع على انخفاض 3.5 %. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % ليسجل خسائر 1.8 % خلال الأيام الخمسة الماضية.

وتراجعت أسهم وول ستريت خلال الليل، في انعكاس حاد بعد الارتفاع المبكر، مع تلاشى التفاؤل إزاء النتائج الفصلية من شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال فوميكا شيميزو المحلل في نومورا سيكيوريتيز إن أرباح إنفيديا القياسية لم تبدد المخاوف من المبالغة في تقييمات أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد يتوخى المتعاملون في اليابان الحذر أيضا مع اقتراب عطلة، كما أن حزمة تحفيز جديدة من الحكومة تثير المخاوف إزاء الأوضاع المالية للبلاد.

وجرى تداول الين بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أشهر، واقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل من مستويات قياسية مرتفعة مع موافقة مجلس الوزراء الياباني على خطة التحفيز الاقتصادي الضخمة.

وقال شيميزو "من المحتمل أن تظهر المخاوف بشأن التدهور المالي لليابان وما يسمى بالجوانب السلبية لضعف الين".

وصعد 163 سهما على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 62 سهما. وكان من أكبر الخاسرين أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ذات ثقل على المؤشر مثل سهم أدفانتست الذي هوى 12 % وسهم مجموعة سوفت بنك الذي انخفض 10.9 %.

أما أكبر الرابحين على المؤشر فكان سهم إم3 الذي قفز 6.9 بالمئة، يليه سهم أوباياشي بمكاسب بلغت 5 %.