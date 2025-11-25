الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.22
(-1.39%) -0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة175.2
(-4.26%) -7.80
الشركة التعاونية للتأمين122.8
(0.33%) 0.40
شركة الخدمات التجارية العربية116.2
(-2.68%) -3.20
شركة دراية المالية5.52
(-0.54%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب35.02
(-0.51%) -0.18
البنك العربي الوطني22.05
(-2.00%) -0.45
شركة موبي الصناعية11.19
(-3.53%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.4
(-1.81%) -0.58
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.48
(-0.53%) -0.12
بنك البلاد26.18
(-1.43%) -0.38
شركة أملاك العالمية للتمويل11.91
(-0.50%) -0.06
شركة المنجم للأغذية54.15
(-0.64%) -0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.96
(0.76%) 0.09
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.5
(-0.45%) -0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.2
(0.17%) 0.20
شركة الحمادي القابضة29.32
(-2.01%) -0.60
شركة الوطنية للتأمين13.57
(-1.74%) -0.24
أرامكو السعودية24.83
(-1.62%) -0.41
شركة الأميانت العربية السعودية18.29
(-0.71%) -0.13
البنك الأهلي السعودي37.2
(0.00%) 0.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.68
(-1.73%) -0.54
الأسواق

سجّل الميزان التجاري السعودي فائضاً بنحو 26 مليار ريال في سبتمبر، ليبلغ أعلى مستوى شهري له منذ مايو 2024، مدفوعاً بانتعاش  الصادرات غير النفطية بشكل أساسي، كما قفز الفائض بنسبة 66.3% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2022.

بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، أظهرت مراجعة أرقام شهر أغسطس الماضي، حيث تم تعديل فائض الميزان التجاري من 24 مليار ريال إلى 20.4 مليار ريال، في إطار التحديثات الدورية للبيانات التجارية.

وارتفعت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 22% على أساس سنوي في سبتمبر، فيما صعدت الصادرات النفطية 11% رغم تراجعها الطفيف مقارنة بالشهر السابق. في الوقت ذاته، ارتفعت الواردات بوتيرة محدودة بلغت نحو 3% على أساس سنوي.

أعلى فائض فصلي منذ منتصف 2024

وعلى أساس ربعي، سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 66.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى فائض فصلي منذ الربع الثاني 2024، مدعوماً بتحسن الطلب العالمي، وتحسن مستويات الصادرات النفطية وغير النفطية.

كما سجلت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، في الربع الثالث 95.5 مليار ريال، مسجّلة أعلى مستوى فصلي منذ 2017، وفق البيانات المتوفرة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية