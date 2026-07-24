تحسن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة أكبر بكثير من المتوقع في يوليو، ليعود إلى مستوياته قبل حرب إيران، إلا أن الموجة الأحدث من التصعيد في الصراع تهدد بالضغط على المعنويات مجدداً.

صعد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي تعده "إس آند بي غلوبال" (S&P Global)، إلى 51.9 نقطة، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ مارس.

جاءت هذه القراءة أعلى من توقعات جميع الاقتصاديين، باستثناء واحد فقط، في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، الذي أظهرت القيمة الوسطى لتقديراته ارتفاعاً طفيفاً للمؤشر إلى 50.2 نقطة.

وتجاوز أكبر اقتصادين في المنطقة التوقعات، بحسب الاستطلاع الذي أُجري ما بين 9 و22 يوليو، جيث قفز المؤشر في ألمانيا على نحو غير متوقع فوق مستوى 50 نقطة بفارق كبير، لينهي ثلاثة أشهر من الانكماش. وفي فرنسا، تراجع الانكماش إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.