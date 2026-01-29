نتائج متباينة لشركات التكنولوجيا تضغط على عقود الأسهم الأمريكية





تذبذبت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة، مع صدور نتائج متباينة لشركات التكنولوجيا العملاقة، ما أعاد طرح تساؤلات حول متانة موجة الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قفزت أسعار الذهب.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بما يصل إلى 0.5% قبل أن تتخلى سريعاً عن معظم مكاسبها، فيما تذبذبت عقود مؤشر "إس آند بي 500" بين مكاسب وخسائر محدودة.

وفي حين صعدت أسهم "تسلا" و"ميتا بلاتفورمز" في تداولات ما بعد الإغلاق، تراجعت أسهم "مايكروسوفت" في إشارة محتملة إلى قلق المستثمرين حيال مستوى إنفاقها. وفي آسيا، تجاوزت أرباح وحدة الرقائق لدى "سامسونج إلكترونيكس" التقديرات.

خلال جلسة نيويورك، استقرت الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة عموماً بعد أن أبقى "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة من دون تغيير كما كان متوقعاً.

وارتفع الدولار يوم الأربعاء، فيما تراجع الين، بعدما أشاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقوة العملة الأميركية، ما بدد التكهنات حول تدخل واشنطن لدعم العملة اليابانية.

وشهدت الأسهم موجة صعود عالمية مع رهان المستثمرين على أن المليارات التي تضخها شركات التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي ستترجم إلى أرباح مستقبلية.

ويظل المسار المتوقع لأسعار الفائدة عاملاً حاسماً لاستمرار المكاسب، خاصة بعد قرار "الاحتياطي الفيدرالي" الأخير الذي امتنع عن الإشارة إلى استئناف قريب لخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد.

وقالت إيلين زينتنر من "مورغان ستانلي ويلث مانجمنت" إن "خطاب الفيدرالي لم يتغير، خفض أسعار الفائدة قد يأتي، لكن على المستثمرين التحلي بالصبر". وأضافت: "مع ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل وبقاء التضخم مستقراً، فإن الفيدرالي في موقع يسمح له باتباع سياسة الانتظار والترقب".

أداء المؤشرات والعقود الآجلة في آسيا

أغلق مؤشر "إس آند بي 500" جلسة الأربعاء من دون تغير يُذكر، بينما ارتفع "ناسداك 100" بنسبة 0.3%. وأشارت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم إلى افتتاح متباين في آسيا، مع تسجيل مكاسب في كوريا الجنوبية، التي تُعد مؤشراً مهماً لأسهم التكنولوجيا.

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.24%، في وقت امتنع فيه رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول عن إعطاء إشارات بشأن استئناف وشيك لخفض أسعار الفائدة في ظل متانة الاقتصاد.

وأشار باول إلى "تحسن واضح" في التوقعات الاقتصادية للعام المقبل، موضحاً أن سوق العمل أظهرت مؤشرات على الاستقرار، لكنه أضاف: "لا ينبغي المبالغة في ذلك"، لافتاً إلى وجود علامات على التباطؤ. كما تهرب من الإجابة عند سؤاله عما قد يدفع اللجنة إلى خفض الفائدة مجدداً.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 10 مقابل اثنين على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع معارضة كلّ من كريستوفر والر وستيفن ميران اللذين فضّلا خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال سونو فارغيز من "كارسون جروب" إن قلة عدد المعارضين تؤكد مدى تماسك الإجماع داخل اللجنة، ما يعني أن أي رئيس جديد لـ"الاحتياطي الفيدرالي" بعد انتهاء ولاية باول سيجد صعوبة في إقناع المسؤولين بضرورة خفض الفائدة بشكل أكبر.

وأضاف كريشنا غوها من "إيفركور" أن "الرسالة واضحة: الفيدرالي مرتاح لإبقاء السياسة النقدية عند 3.5% إلى 3.75% لفترة، ريثما يتأكد من استقرار سوق العمل، ويراقب ذروة التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية التي لم تأتِ بعد، ويقيّم أثر التحفيز المالي من المبالغ الضريبية المرتقبة".

وفي سياق متصل، قال بيسنت في مقابلة مع "ياهو فاينانس" إن اختيار الرئيس ترمب لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" المقبل قد يُعلن "خلال الأسبوع المقبل تقريباً".

الذهب عند مستويات قياسية والنفط يرتفع

في أسواق السلع، واصلت المعادن النفيسة مكاسبها، ليدفع ذلك الذهب إلى مستوى قياسي جديد قرب 5400 دولار للأونصة. كما ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الأربعاء، بعدما هدد ترمب بشن هجوم آخر على إيران، داعياً طهران إلى التفاوض بشأن اتفاق نووي.

أما في الأسواق الناشئة، فواصلت العملات والأسهم تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، مع صعود مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 1.8% يوم الأربعاء، مدفوعاً بأسهم شركات الرقائق الآسيوية.