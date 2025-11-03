مع تخلي مزيد من المستهلكين عن النقد الملموس ودعم الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة، تتعرض السلطات النقدية لضغوط كي تتطور. وهي تتعامل مع هذا الأمر بطرق متباينة.

تدعم إدارة ترمب ظهور أموال رقمية لامركزية يديرها القطاع الخاص بالتوازي مع العملات الورقية التقليدية التي تصدرها الحكومات، شريطة أن تستمر باستخدام الدولار كمرجع.

واختار البنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني مساراً معاكساً هو تطوير نسخ رقمية من اليورو واليوان، لضمان القدرة على الصمود في مواجهة هؤلاء المنافسين الجدد.

تشير الأساليب المتناقضة إلى معركة أوسع على النفوذ العالمي. المسؤولون الأميركيون مقتنعون بأن جعل الرموز المدعومة بالدولار، المعروفة باسم العملات المستقرة، جزءاً من التمويل السائد سيرسخ هيمنة الولايات المتحدة على المدفوعات العالمية.

من جهة أخرى، تعتقد عدة حكومات في أماكن أخرى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية هي خط الدفاع الأول ضد العملات المشفرة التي تهدد سيطرتها على تدفق الأموال عبر الاقتصادات الوطنية.

ما تزال كل من العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية جديدة وغير مختبرة نسبياً، ويصعب التنبؤ بمستقبلها برغم كثير من التوقعات الواثقة التي قدمها مستثمرون وصانعو سياسات على حد سواء.

يظهر التاريخ أدلة وافرة على كيفية توجه الابتكار المالي في اتجاهات غير متوقعة. سيتعلم كل من المنخرطين في السوق والحكومات أثناء تقدمهم.

ما هي العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية؟

لا تختلف هذه العملات كثيراً، على الأقل ظاهرياً، عن الاحتفاظ بالأموال في حساب مصرفي واستخدام البطاقات البلاستيكية أو الهواتف الذكية أو تطبيقات التقنية المالية لإرسالها إلكترونياً.

الفرق الرئيسي هو أن الأموال المحتفظ بها على شكل عملة رقمية للبنوك المركزية هي مسؤولية مباشرة على البنك المركزي الذي أصدرها، ما يجعلها خالية من المخاطر ظاهرياً، وأكثر أماناً حتى من المدخرات المودعة لدى بنك تجاري.

من ناحية نظرية، يمكن تحويل الأموال الموجودة في حساب مصرفي عادي إلى نقود ورقية عند الطلب. في الواقع، هذا يخضع لصحة البنك وسيولته، ما يعني أن المستهلكين قد لا يتمكنون دائماً من الوصول إلى أرصدتهم، ويمكن أن يخسروا أموالهم إذا أفلس البنك.

ما هي العملات المستقرة؟

مثل العملات المشفرة الأخرى، العملات المستقرة هي رموز رقمية تطورها وتديرها مؤسسة خاصة وتدخل تشفيرها على "سلاسل الكتل" (بلوكتشين)، وهو نوع من سجل رقمي يجعل التزوير، وهو أكبر تهديد لاستمرارية أي عملة، مستحيلاً من حيث الأساس.

فيما أن معظم العملات المشفرة مثل "بتكوين" متقلبة لدرجة أن سمعتها ارتبطت بذلك، فإن قيمة العملة المستقرة عادة ما تكون مرتبطةً بعملة تقليدية، مدعومة باحتياطيات تتكون عادة من النقد والديون الحكومية قصيرة الأجل.

في الولايات المتحدة، حيث قد يستغرق نقل الأموال عبر النظام المصرفي القديم أياماً، يُنظر إلى العملات المستقرة على أنها أحد طرق تحسين سرعة وكفاءة المعاملات.

حلم العملات المستقرة الأمريكية كابوس للصين

تُعتبر العملات المستقرة أيضا خياراً جذاباً لملايين الأشخاص في الدول النامية الذين قد يكون لديهم هاتف ذكي ولكن ليس لديهم حساب مصرفي. في البلدان ذات العملات الوطنية المتقلبة، يُروّج لها على أنها تحوط مفيد ضد جموح التضخم.

راهناً، يستخدم المستثمرون في العملات المشفرة العملات المستقرة في الغالب كطريقة آمنة لإيداع أرباحهم من دون الحاجة إلى تحويلها مرة أخرى إلى نقود، وللتحويل بين أصول مشفرة مختلفة أو نقل الأموال بين البورصات. إنها بعيدة كل البعد عن تحدي هيمنة الأموال السائدة في الاقتصاد الحقيقي.

كيف تشبه عملات البنوك المركزية الرقمية العملات المستقرة؟

لا يوجد تشابه كبير، باستثناء حقيقة أن كلاهما يُستخدم في المعاملات الرقمية. يستعير عديد من مشاريع عملات البنوك المركزية الرقمية من تقنية "بلوكتشين". لكن العملات المستقرة والعملات المشفرة الأخرى وُلدت كثورة ضد التمويل المركزي المدعوم من الدولة، في حين أن عملات البنوك المركزية الرقمية هي أنقى تعبير عنها.

اليورو الرقمي.. ضرورة لاستقرار النظام المالي في أوروبا

لجأت البنوك المركزية في البداية إلى الفكرة جزئياً كخطوة دفاعية، مدفوعة بتجارب القطاع الخاص مثل خطة فاشلة من شركة "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms). مالكة "فيسبوك" عام 2019 لإطلاق عملة رقمية عالمية تحت اسم "ليبرا".

بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية، تكمن جاذبية العملات الرقمية للبنوك المركزية في أنها توفر كفاءة وإمكانية تتبع أكبر من النقود الورقية، من دون عديد من المخاطر التي تشكلها الرموز الخاصة.

بينما تتسم العملات المشفرة باللامركزية من حيث التصميم، إذ إن الرموز الرقمية تُسجل على سلاسل الكتل الموزعة عبر كثير من الحواسيب، فإن العملات الرقمية للبنوك المركزية تخضع لسيطرة سلطة مركزية.

قد يبدو استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية أشبه بالدفع بأموال عادية باستخدام بطاقة مصرفية أو هاتف ذكي، والفارق هو أن المستلم يتلقى الدفعة فوراً نظرا لوجود عدد أقل من الوسطاء المعنيين.

تتطلب المدفوعات الرقمية العادية مجموعة وسطاء، ومن ذلك بنوك المشتري والتاجر بالإضافة إلى معالجات الدفع مثل "فيزا" (Visa) و"ماستر كارد" (Mastercard) و"وورلد باي" (Worldpay) و"سترايب" (Stripe).

من حيث المبدأ، تحمل مدفوعات العملات الرقمية للبنوك المركزية مخاطر محدودة، حيث تُتداول داخل أنظمة البنك المركزي الخاصة، ما يلغي الحاجة إلى التفويض والمقاصة والتسوية.

حكومات تدرس إنشاء احتياطي عملات مشفرة مستهدفة أصولاً بـ75 مليار دولار

تُنقل كل من العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة من المحفظة الرقمية للمستخدم التي يحتفظ بها على هاتف ذكي أو كمبيوتر إلى منصة متوافقة يستخدمها البائع.

في الوقت الحالي، لا تُستخدم العملات المستقرة غالباً للمدفوعات اليومية في المتاجر أو لمحلات البقالة، أو لمدفوعات الشركات الكبيرة عبر الحدود. وتأمل صناعة العملات المشفرة أن يتبنى العالم في النهاية العملات المستقرة جماعياً، وأن يظهر نظام بيئي جديد يتعامل فيه المستهلكون والتجار وموردوهم عبر مجموعة متوافقة من "بلوكتشين".

ما الإجراءات التي تُعتمد لتنظيم العملات المستقرة؟

وضعت عدة دول قواعد لوضع العملات المستقرة على أساس قانوني أكثر صلابة وفرض متطلبات محددة على احتياطياتها، بما في ذلك الولايات المتحدة من خلال قانون "جينيوس" (Genius) الذي أقره الكونغرس في يوليو. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في 30 يوليو أن القانون سيبشّر بـ"حقبة جديدة من الدولرة".

أقر الاتحاد الأوروبي قواعد لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة باليورو والعملات الأخرى في عام 2023، ما شكّل أحد أول الأطر الشاملة التي قد تعتمد عليها البنوك والشركات الكبرى الأخرى لإصدار رموزها الخاصة.

تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية من بين الدول التي تعمل على وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة المقومة بالعملات المحلية. وقد سنت هونغ كونغ مثل هذا القانون في مايو. وحتى في الصين، التي تتخذ منذ سنوات إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة المحلية، ظهرت أصوات جديدة تدعو إلى إنشاء عملات مستقرة مقومة باليوان.

ما هي عيوب العملات المستقرة؟

إنها أموال خاصة، لذلك سيكون هناك دائماً قدر من المخاطرة مقارنة بأموال البنك المركزي. أكبر عملة مستقرة هي (USDT) من "تيذر"، وهي وحدة مقومة بالدولار صادرة عن كيان مؤسسي مقره السلفادور، وهي ولاية قضائية غير معروفة بمركزيتها في التمويل العالمي.

لم تكن العملات المستقرة مستقرة دائما. عملة (TerraUSD) المستقرة التي استخدمت خوارزمية للحفاظ على ربطها بدلاً من الاحتياطي، ورمزها الشقيق (Luna) انهار تماماً في عام 2022، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية الإجمالية البالغة 60 مليار دولار إلى ما يقرب من الصفر.

انفصلت (USDC) التابعة لشركة "سيركل" (Circle)، وهي ثاني أكبر عملة مستقرة، عن ربطها لتتداول لفترة وجيزة عند 85 سنتاً للدولار في عام 2023، بعد أن تمّ احتجاز أكثر من 3 مليارات دولار من احتياطياتها في انهيار "بنك سيليكون فالي".

جعلت مثل هذه الحوادث السلطات المالية حذرةً حيال الموافقة على استخدام هذه الرموز الرقمية التجريبية نسبياً على نطاق أوسع.

يهدد التحول الكامل إلى العملات المستقرة بخطر غسل الأموال على نطاق واسع، والتهرب الضريبي والاحتيال، ما لم تفرض الحكومات عليها نفس الضوابط ومتطلبات الشفافية المطبقة على البنوك.

تُعدّ محافظ العملات المشفرة أهدافاً شائعةً للصوص والمتسللين، ويمكن للمهاجمين استنزاف محفظة رموزها بسرعة إذا تمكنوا من الوصول إليها، كما أن نقص الحماية للمستهلكين يعني أن هناك فرصة ضئيلة للتعويض.

إذا تحركت الجهات المصدرة بسرعة كافية، فقد تتمكن من التدخل وتجميد العملات المستقرة قبل أن يغسل المتسللون الأموال بعيداً عن الأنظار، لكنهم عادة ما يفعلون ذلك بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، وغالباً ما يأتي ذلك بعد فوات الأوان.

هناك أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت العملات المستقرة قوية بما يكفي للتعامل مع الزيادة الهائلة في الاستخدام المطلوبة لها لتحدي العملات السائدة. لقد أدت الزيادات المفاجئة في نشاط المعاملات أحياناً إلى إغراق سلاسل "بلوكتشين" التي تدعم "بتكوين" و"إيثريوم"، أشهر العملات المشفرة، ما أدى إلى فترات انتظار طويلة للمستخدمين ورسوم فلكية.

صُممت سلاسل "بلوكتشين" التي طُورت حديثاً، مثل "سولانا"، مع التركيز الرئيسي على سرعة المعاملات.

ما أنواع العملات الرقمية للبنوك المركزية؟

تعمل البنوك المركزية على مسارين رئيسيين للعملات الرقمية للبنوك المركزية: الجملة والتجزئة.

تهدف عملات البنوك المركزية الرقمية بالجملة إلى تحديث بنية النظام المالي، المدفوعات بين البنوك والبنوك المركزية، مع بعض التجارب التي تستخدم تقنية "بلوكتشين" أو تقنيات التسوية الجديدة الأخرى.

يقدّر "بنك التسويات الدولية" أنه يمكن تداول تسع عملات بنك مركزي رقمية بالجملة بحلول عام 2030. وعلى النقيض من ذلك، ستتيح عملات البنوك المركزية الرقمية بالتجزئة للأسر والشركات الوصول المباشر إلى أموال البنك المركزي في شكل رقمي.

كانت البلدان ذات الأسواق الناشئة أول من دفع نحو مشاريع التجزئة، التي غالباً ما تشمل الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، بهدف تقليل تكاليف توزيع النقد. اختار البنك المركزي الأوروبي تطوير نسخة رقمية من اليورو.

لماذا تدفع بعض الحكومات إلى عملات البنوك المركزية الرقمية؟

يمكن تسوية المدفوعات الرقمية بتكلفة أقل وأسرع، وفي بعض الحالات على الفور، ما يقلل مخاطر الائتمان. وفي البلدان التي تظل فيها المدفوعات الإلكترونية محدودةً بسبب ارتفاع رسوم التجار، يمكن لعملات البنوك المركزية الرقمية أن تجعل الدفع عبر الهاتف أو البطاقة أكثر شيوعاً. ومن خلال إضافة المنافسة إلى النظام، قد يضغطون أيضاً على مقدمي خدمات الدفع مثل "فيزا" و"ماستركارد" لخفض رسومهم.

في أوروبا، ينظر إليها كوسيلة للحفاظ على أهمية العملات الوطنية في حال التحول واسع النطاق نحو المدفوعات الرقمية القائمة على تقنية "بلوكتشين". الفكرة هي أن اليورو قد ينافس بشكل أفضل العملات الخاصة المدعومة بعملات أخرى إذا كان متوفراً بشكل رقمي متوافق مع شبكات "بلوكتشين" الخاصة بها.

ما العملات الرقمية المستقرة ولماذا تثير قلق الجهات التنظيمية؟

هناك أيضاً عنصر الأمن القومي، فأكثر من نصف دول منطقة اليورو ليس لديها منافس محلي لشبكات المدفوعات الأميركية الكبرى مثل "فيزا" و"ماستركارد" و"باي بال".

إذا قرر ترمب يوماً ما إيقاف عمل هذه الشبكات في أوروبا، فسيؤدي ذلك إلى اضطراب شديد في البلدان التي ما يزال فيها النقد المتداول قليلاً جداً، مثل إستونيا أو سلوفاكيا.

هناك أيضاً صراع على النفوذ. إذ يرى المسؤولون في واشنطن أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار هي إحدى الطرق لتعزيز مكانة العملة الأميركية في الدول النامية.

تروّج الصين، القوة الاقتصادية العظمى المنافسة، لعملتها الرقمية اليوان كمنافس محتمل للدولار في المعاملات الدولية.

تمثل العملة الأميركية معظم النشاط على نظام الدفع عبر الحدود "سويفت" (SWIFT) الذي أُقيم في السبعينيات. قد تستغرق معالجة معاملة عبر "سويفت" أياماً. طورت الصين نظاماً لإرسال اليوان الرقمي عبر الحدود في بضع ثوانٍ، وتضغط على شركائها التجاريين لاعتماده كقناة مفضلة لديهم للتجارة الدولية.

ما هي الجوانب السلبية المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية؟

نظراً لأن العملة الرقمية للبنوك المركزية هي مسؤولية البنك المركزي، فلا يمكن للبنك التجاري استخدام ودائع العملات الرقمية للبنوك المركزية كرأس مال للاستثمار وإصدار القروض. لذا، هناك مخاوف من أن زيادة استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تقوض الدور الحاسم الذي يلعبه المقرضون في توفير التمويل للشركات والأفراد.

لمواجهة ذلك، يخطط البنك المركزي الأوروبي لوضع حدود للاحتفاظ باليورو الرقمي، مع شيوع ذكر 3000 يورو (3499 دولاراً) من مسؤولي البنك كحد أقصى للفرد. الخصوصية عقبة أخرى: كل دفعة رقمية تترك أثراً، ما يثير مخاوف من مراقبة الحكومة إذا انخفض استخدام النقد. وتقول البنوك المركزية إن النقد سيظل متاحاً، وتحاول تحقيق توازن بين الشفافية والخصوصية.

هل يُتوقع إصدار عملة رقمية للبنك المركزي بالدولار؟

تأخر الاحتياطي الفيدرالي عن البنوك المركزية الأخرى في بدء البحث في عملة البنك المركزي الرقمية، حيث أكد رئيسه جيروم باول بانتظام على أنه من المهم للولايات المتحدة "أن تفعل ذلك بشكل صحيح" بدلاً من أن تكون رائدة في هذا المجال، نظراً لدور الدولار كعملة احتياطية عالمية.

أبدت إدارة الرئيس السابق جو بايدن وبعض الديمقراطيين في الكونغرس درجة أكبر من الاهتمام، مشيرين إلى إمكانية قيام عملة البنك المركزي الرقمية بدفع مزيد من الأميركيين من الاقتصاد النقدي إلى النظام المصرفي.

ثم تحولت الأمور بشدة ضد الدولار الرقمي بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض. حظر أحد أوامره التنفيذية الأولى على وجه التحديد عملة البنك المركزي الرقمية، وعكس بذلك أمراً من بايدن دعا إلى استكشاف إمكاناتها.

ما مدى قرب عملات البنك المركزي الرقمية من الواقع؟

راهناً، لم يقدم أي اقتصاد رئيسي حتى الآن عملة بنك مركزي رقمية على نطاق كامل على مستوى الاقتصاد. كانت بعض الاقتصادات الناشئة أكثر طموحاً. كانت جزر البهاما أول من طرح عملة رقمية، وهي "ساند دولار"، في عام 2020، لكن الإقبال عليها كان بطيئاً.

تبعتها نيجيريا بإطلاق عملة "eNaira" في عام 2021. وقد حققت نجاحاً متفاوتاً، لكنها أثبتت فعاليتها كدعم بعد أن تسبب تبادل الأوراق النقدية الفاشل في عام 2023 في نقص حاد في السيولة النقدية. وتبعتها جامايكا بإطلاق "JAM-DEX" في عام 2022.

الصين تبتكر طريقة مكلفة لتعزز اليوان عالمياً

بدا أن الصين تتجه بسرعة في بداية هذا العقد نحو طرح اليوان الرقمي على المستوى الوطني وحتى العالمي. ولكن بعد ما يقرب من أربع سنوات من الكشف عنه أمام جمهور دولي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، ما تزال التجارب والبرامج التجريبية هي النظام اليومي.

لقد دفعت الحكومة الشركات الصغيرة والحكومات المحلية إلى دفع رواتب موظفيها باليوان الرقمي، لكن التبني كان بطيئاً نظراً لأن كثيراً من الصينيين يفضلون التعامل باليوان العادي باستخدام منصات خاصة مثل "علي باي" (Alipay) و"وي تشات باي" (WeChat Pay). وما تزال الحكومة تمضي قدماً.

يتطلع البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق محتمل لليورو الرقمي في منتصف عام 2029. العائق الأكبر يكمن في البرلمان الأوروبي، الذي يجب أن يقرّ تشريعاً يدعم المبادرة. في المملكة المتحدة، يدرس مسؤولو بنك إنجلترا ما إذا كانوا سيضعون خطط إصدار عملة رقمية للبنك المركزي جانباً، ويشجعون القطاع المصرفي على تسريع ابتكارات الدفع البديلة.