معاملات العملات المستقرة تقفز لمستوى قياسي عند 33 تريليون دولار





بلغت معاملات العملات المستقرة مستويات غير مسبوقة العام الماضي، مدعومة بسياسات مواتية في الولايات المتحدة في ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المؤيد للعملات المشفرة.

وارتفعت أحجام معاملات العملات المستقرة الإجمالية بنسبة 72% لتصل إلى 33 تريليون دولار في عام 2025، وفق بيانات جمعتها شركة "أرتيميس أناليتكس".

وقادت عملة "يو إس دي سي" (USDC) هذا النشاط، وهي دولار رقمي طوّرته شركة "سيركل إنترنت جروب"، إذ استحوذت على معاملات بقيمة 18.3 تريليون دولار، في حين سجلت عملة "يو إس دي تي" (USDT) التابعة لشركة "تيذر هولدينجز" معاملات بقيمة 13.3 تريليون دولار.

العملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المصممة لمحاكاة سعر أصل سائد، وغالباً ما يكون الدولار الأمريكي. وقد تبنت إدارة ترمب هذه العملات، ودفعت بتشريع مخصص لها بموجب قانون "جينيوس"في يوليو.

وأدى ذلك بدوره إلى اعتماد أوسع لهذه التكنولوجيا بين المؤسسات، مع قيام جهات كبرى، من بينها "ستاندرد تشارترد" و"وولمارت" و"أمازون"، باستكشاف إطلاق عملات مستقرة.

كما أطلقت شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي إحدى مشاريع عائلة ترمب في مجال العملات المشفرة، عملة مستقرة تحمل اسم "يو إس دي 1" (USD1) في مارس.

اعتماد واسع على الدولارات الرقمية

بينما ارتفعت التدفقات الإجمالية في عام 2025، تراجعت حصة الأحجام المنفذة على منصات العملات المشفرة اللامركزية، ما يشير إلى استخدام أوسع في التيار السائد، و"يدل على اعتماد واسع للدولارات الرقمية الأمريكية، خصوصاً في ظل مشهد جيوسياسي يزداد عدم استقرار"، بحسب أنتوني ييم، الشريك المؤسس لشركة "أرتيميس".

وأضاف أن مواطني الدول التي تعاني التضخم وعدم الاستقرار يفضلون الاحتفاظ بالدولار، وأن العملات المستقرة هي أبسط طريقة للقيام بذلك.

تُعد عملة "يو إس دي تي" التابعة لشركة "تيذر" أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع تداول بقيمة 187 مليار دولار، وفق بيانات "كوين جيكو".

ويُقارن ذلك بعملة "يو إس دي سي" التابعة لشركة "سيركل"، التي تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار دولار.

العملات المستقرة ومنصات التمويل اللامركزي

مع ذلك، تشير بيانات "أرتيميس" إلى أن "يو إس دي سي" تهيمن على تدفقات المعاملات.

وتُعد "يو إس دي سي" العملة المستقرة المفضلة على منصات التمويل اللامركزي التي تنفذ أنشطة الإقراض أو التداول باستخدام برمجيات "سلاسل الكتل" (بلوكتشين) مؤتمتة.

ويتحرك متداولو هذه المنصات بشكل متكرر لتنفيذ عمليات شراء وبيع متكررة، ما يعني أن الدولار الواحد من "يو إس دي سي" يُعاد استخدامه مرات عديدة، بحسب ييم.

وعلى النقيض من ذلك، تُستخدم عملة "تيذر" في الغالب للمدفوعات اليومية، أو المعاملات التجارية، أو ببساطة للاحتفاظ بالقيمة، لذلك يميل المستخدمون إلى إبقائها في محافظهم بدلًا من تحريكها.

وقد وضع قانون "جينيوس" معايير قانونية واضحة للعملات المستقرة، ويختار الناس "يو إس دي سي" لأنها "توفر أعمق سيولة وأعلى مستويات الثقة التنظيمية في العالم"، بحسب دانتي ديسبارتي، كبير مسؤولي الاستراتيجية ورئيس السياسات والعمليات العالمية في شركة "سيركل".

ولم ترد شركة "تيذر" على الفور على طلب للتعليق. وتمتلك شركة العملات المستقرة حصة تقل عن 1% في شركة "أرتيميس".

تحذيرات من هذه العملات رغم انتشارها

في حين تبنت الولايات المتحدة ودول أخرى العملات المستقرة، لا يزال البعض متحفظاً. فقد قال "صندوق النقد الدولي" في أكتوبر إن سوق العملات المستقرة قد يهدد الإقراض التقليدي، ويقوض السياسة النقدية، ويطلق اندفاعاً نحو السحب من أصول كانت تُعد تاريخياً آمنة.

ومع ذلك، يتسارع نمو العملات المستقرة. إذ بلغت أحجام المعاملات في الربع الرابع من عام 2025 مستوى قياسياً عند 11 تريليون دولار، مقارنة بـ8.8 تريليون دولار في الربع الثالث، وفق بيانات "أرتيميس".

وقد تصل إجمالي تدفقات مدفوعات العملات المستقرة إلى 56 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفق تحليل صادر عن "بلومبرغ إنتليجنس".