مطورة "شات جي بي تي" تتقدم سرا نحو الاكتتاب العام

دخلت OpenAI، المالكة لنموذج ChatGPT، سباق الطرح العام لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت عبر موقعها الرسمي أنها قدمت بشكل سري مسودة نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطوة تمنحها خيار الإدراج في الأسواق العامة لاحقا.

وقالت الشركة إنها قررت الإعلان عن الخطوة لأنها تتوقع تسربها، مؤكدة أنها لم تحسم بعد توقيت الطرح، وأنه قد يستغرق وقتا، في ظل وجود خطوات ترى أن تنفيذها قد يكون أسهل وهي لا تزال شركة خاصة.

ويأتي تحرك OpenAI بعد إعلان Anthropic، المطورة لنموذج Claude، تقديم مسودة تسجيل سرية للاكتتاب العام، ما يظهر انتقال المنافسة بين مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي من سباق المنتجات والتمويل الخاص إلى اختبار شهية المستثمرين في الأسواق العامة. وتكتسب هذه الخطوة زخما إضافيا في ظل تقييمات مرتفعة للقطاع، إذ تشير أحدث التقديرات المنشورة إلى وصول تقييم Anthropic إلى نحو 965 مليار دولار، مقابل نحو 852 مليار دولار لـOpenAI.

كما يتزامن ذلك مع طرح SpaceX المرتقب، الذي تتداخل قصته الاستثمارية مع الذكاء الاصطناعي عبر xAI، المطورة لنموذج Grok، في مؤشر إلى أن شركات التقنية الكبرى باتت تسعى إلى تحويل سردية الذكاء الاصطناعي إلى منصة أوسع لجذب رأس المال، سواء عبر نماذج لغوية، أو بنية تحتية، أو حوسبة واتصالات.

ويعني التقديم السري أن ملف الطرح الأولي أُرسل إلى الهيئة التنظيمية للمراجعة دون إتاحته فورا للجمهور، ما يسمح للشركة بتلقي ملاحظات الجهات الرقابية وتعديل الإفصاحات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر الملف والمضي في الطرح.