مزيد من الأموال في أسهم الدفاع والطاقة والتكنولوجيا

يتّجه المستثمرون إلى ضخ مزيد من الأموال في أسهم قطاعات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، إذ تدفع الحرب في الشرق الأوسط الحكومات إلى إعطاء الأولوية للأمن وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

كافأت "وول ستريت" لسنوات الشركات التي تصدرت طليعة العولمة، بينما أهملت دول عديدة البنية التحتية الحيوية وسلاسل الإمداد والموارد. إلا أن مستثمرين يرون أن هذه الحقبة قد ولّت، مُشيرين إلى أن حرب إيران تسرّع وتيرة التحولات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وغزو روسيا لأوكرانيا، والحرب التجارية الأمريكية.

قال جون وين إيفانز، رئيس قسم تحليل الأسواق لدى "راثبونز جروب" (Rathbones Group): "أتوقع أن كثيرين لا يزالون في حالة إنكار بأن العالم قد تغيّر. كانت جائحة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا بمثابة جرس إنذار، لكن يبدو أننا تجاهلناه عمداً، وها هو ناقوس الخطر يدق مجدداً".

رفعت الحرب الطلب على الدولار والأصول الأمريكية، غير أن مُنتقي الأسهم يبحثون أيضاً عن شركات ستؤدي أدواراً محورية في التحول نحو سلاسل إمداد أكثر أماناً، وتستفيد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والدفاع. ومنذ بداية 2026، تتصدر قطاعات الطاقة والمواد الأولية والمرافق والصناعة الأداء في مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) العالمي.

وأوضح ساهيل ماهتاني، المدير لدى "ناينتي ون" (Ninety One)، أنها "إعادة ضبط هيكلية لطريقة عمل النظام العالمي"، وأضاف: "العولمة لم تنتهِ، لكنها لم تعد تسير بذات السهولة السابقة. وكل المُسلمات التي حددت معالم الثلاثين عاماً السابقة تتعرض لتشكيك شامل في آن واحد".

أوروبا تسعى لتعزيز الاكتفاء الذاتي

ستُصاغ المسودة القادمة من العولمة بوتيرات متفاوتة، اعتماداً على العوامل الجغرافية، وحجم رأس المال المتاح، ومستوى الإلحاح الذي تبديه الحكومات الوطنية. ويرى محللون أن أوروبا هي من تُحدد الوتيرة.

وقال سانجيف تومكور، مدير قسم الأسهم لدى "راثبونز"، إن "التغيرات في النظام العالمي تشجع أوروبا على تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات ذات أولوية استراتيجية، مثل الدفاع والطاقة".

وقد صعد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الطيران والدفاع الأوروبية، الذي يضم شركات كبرى مثل"راينميتال" (Rheinmetall) و"ليوناردو"(Leonardo) و"رولز رويس هولدينجز"، بنحو 35% خلال العام الماضي. وأشار تومكور إلى أنه في ظل استعداد أوروبا لخوض حروب الجيل المقبل، يُرجح أن تتدفق العقود الحكومية إلى شركات، مثل "بي إيه إي سيستمز" و"تاليس" (Thales)، لديها خبرة في مجالي الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي.

ارتفعت أسهم شركات تكنولوجيا الدفاع الأصغر؛ إذ قفز سهم "إكسايل تكنولوجيز" (Exail Technologies)، وهي شركة فرنسية متخصصة في تصنيع مُسيّرات بحرية لكشف الألغام وتدميرها، بنحو 600% منذ بداية 2025.

وتُعدّ ألمانيا حجر الزاوية في هذا التحول، إذ يعمل أكبر اقتصاد في أوروبا على زيادة الإنفاق العسكري رداً على الغزو الروسي، ولا يمكن المبالغة في تقدير أهمية برنامجها للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (590 مليار دولار)، بحسب هيو غيمبر، استراتيجي الأسواق العالمية لدى "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت".

وقال غيمبر: "إذا كانت أوروبا عازمة على تقليص اعتمادها على الدول الأخرى مع دخول 2026، فلم يزد هذا العزم إلا قوة بفعل الأحداث التي وقعت في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية".

وارتفعت سلة "يو بي إس جروب"، للأسهم غير المرتبطة بقطاع الدفاع التي تتأثر بتزايد الاستثمار الحكومي، بنحو 50% من تبلور خطة التحفيز الألمانية في مارس 2025، وفي الوقت نفسه، صعدت سلة "غولدمان ساكس غروب" لأسهم الطاقة المتجددة بنحو 75% بدعم من استثمار الاتحاد الأوروبي في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الحيوية.

ويرى تومكور أن التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، وتخزين البطاريات، والهيدروجين سيعود بالنفع على شركات مثل "فيستاس ويند سيستمز" (Vestas Wind Systems) و"ناشيونال غريد" و"إس إس إي".

وقال كريستيان كيلر، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "باركليز": "بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ظل الاستثمار كنسبة من الدخل منخفضاً لعقود. وقد استثمر الغرب، على وجه الخصوص، القليل جداً، لكن ذلك بدأ يتغير الآن"، وأضاف: "يجب على الدول البناء".

عودة "الاقتصاد القديم" في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، حيث تقود شركات التكنولوجيا العملاقة أداء سوق الأسهم، تدفع الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي قطاعات "الاقتصاد التقليدي" إلى صدارة المشهد.

قال بول إيتلمان، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى "راسل إنفستمنتس" (Russell Investments)، إن الولايات المتحدة " قطعت على الأرجح شوطاً أبعد قليلاً" من غيرها في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي.

وأضاف: "أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تحقيق أمن واستقلالية الطاقة. لكن مع تزايد حالة الانقسام العالمية، تستعيد هذه الموضوعات الأهمية التي كانت عليها في العقود الماضية".

زاد اهتمام المتداولين بشركات الاقتصاد التقليدي الناشطة في مجالات مثل نقل السلع وتوفير المواد الخام، ما أعاد تشكيل قيادة مؤشر "إس آند بي 500"، مع تصدّر أسهم الطاقة والمواد والصناعة الأداء.

وتشكل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وتركيزه على رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، عاملاً مساعداً في هذا الاتجاه، إذ يُنتظر أن يوفر "مشروع القانون الواحد والجميل" (The One Big Beautiful Bill Act) الذي يتبنّاه دعماً إضافياً للتصنيع المحلي في الولايات المتحدة.

كما يستند الزخم في هذا الجانب من السوق إلى جهود أميركية للحفاظ على التفوق في الذكاء الاصطناعي، ما يفتح المجال أمام شركات مثل "جي إي فيرنوفا" و"فيرتيف هولدينجز" (Vertiv Holdings) و"إيتون" للاستفادة من توسّع مراكز البيانات. وقد حققت شركة "ماديسون إير سوليوشنز" (Madison Air Solutions)، المتخصصة في بيع منتجات التبريد لمراكز البيانات، أكبر طرح عام أولي لشركة صناعية في الولايات المتحدة منذ 1999 خلال الأسبوع الماضي.

يرى سمير سمانة، رئيس الأسهم العالمية والأصول الحقيقية في "ويلز فارجو إنفستمنت إنستيتيوت" (Wells Fargo Investment Institute)، أن تصاعد التركيز على المرونة سيشعل "سباقاً لتأمين الموارد... وأحد تداعيات ذلك أنه سيفرض على المستثمرين الحفاظ على مخصصات كاملة للسلع الأولية ضمن محافظهم".

وأضاف أن كبرى شركات التكنولوجيا ستتلقى دعماً حكومياً أميركياً على الأرجح. بالتالي، ينصح المستثمرين باختيار مراكزهم بطريقة تزيد من انكشافهم على القطاع التقني والأنشطة المرتبطة به التي يُتوقع أن تستفيد من هذا الزخم.

مسار المرونة في آسيا

يتجه المتداولون إلى اقتناص الأسهم الآسيوية ذات القدرات التصديرية العالية، مع تسارع مساعي الحكومات حول العالم لتعزيز المرونة في قطاعات الطاقة والدفاع.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" (Saxo Markets)، إن "أوائل المُستفيدين هم الشركات المرتبطة باندفاعة أوروبا نحو الاكتفاء الذاتي، لكن القصة الهيكلية على المدى الأطول قد تتركز حول سعي آسيا نفسها لتعزيز مرونتها".

وأضافت أن "الروابط التصديرية مع أوروبا أكثر وضوحاً وأسهل من حيث تحقيق العوائد، بينما لا تزال جهود الاكتفاء الذاتي في العديد من الاقتصادات الآسيوية في مراحلها المبكرة وبوتيرة أبطأ، ما يعني أن أثرها على الأرباح سيستغرق وقتاً أطول".

ومن أبرز الأمثلة شركة "كونتيمبوراري أمبيركس تكنولوجي" (CATL)، أكبر مُصنّع للبطاريات في العالم، إذ قفزت أسهمها المُدرَجة في هونغ كونغ بنحو 40% منذ اندلاع حرب إيران.

كما تبرز شركة الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية "هانوا إيروسبيس" (Hanwha Aerospace) بين كبار الرابحين، مع تداول سهمها قُرب مستويات قياسية عقب صعوده بنحو 50% منذ بداية العام.

وتستفيد شركات الصناعات الدفاعية في كوريا الجنوبية واليابان من تنامي الإنفاق المحلي واتساع آفاق التصدير، وفقاً لمحللين.

قال مانيشي رايشودري، الرئيس التنفيذي في "إيمر كابيتال بارتنرز" (Emmer Capital Partners): "نشهد زيادة سريعة في المخصصات لشركات معدات الدفاع الكورية والشركات الصناعية الكورية"، مضيفاً: "المنفقون الأوروبيون الكبار على الدفاع، ولا سيما بولندا، يستوردون الآن من كوريا أكثر مما يستوردون من الولايات المتحدة".

وفي المرحلة المقبلة، يظل السؤال المحوري ما إذا كانت الحرب في الشرق الأوسط ستتحول إلى نقطة انعطاف حقيقية في مسار العولمة.

قال بول إيتلمان من "راسل إنفستمنتس": "يبدو أننا نبتعد تدريجياً عن ذروة العولمة"، وأضاف: "لا أقول إنها انتهت، لكن المعطيات حتى الآن تشير إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، لا إلى اندفاعة صريحة نحو الحدّ من العولمة".