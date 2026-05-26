مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند ذروة قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق له اليوم الثلاثاء، وحقق المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مكاسب إضافية، مع تغلب التفاؤل المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي على المخاوف إزاء محادثات السلام في الشرق الأوسط، والتي تفاقمت جراء الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران.

وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات، التي ارتفعت بفضل الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، المكاسب، إذ ارتفعت أسهم شركة ميكرون بشدة، لتصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار لأول مرة بعد أن رفع بنك (يو.بي.إس) سعره المستهدف للسهم من 535 دولارا إلى 1625.

ودفعت الأرباح الإيجابية والثقة المتجددة في تجارة الذكاء الاصطناعي الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع على الرغم من الصراع المستمر مع إيران، حيث يوجه المستثمرون الآن انتباههم إلى الاكتتابات العامة لبعض كبريات شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة، ومنها سبيس إكس .

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في نورثلايت أسيت مانجمنت "الارتفاعات التي شهدناها هذا العام في قطاع التكنولوجيا تذكرنا بالطفرة التي حدثت في نهاية التسعينيات".

وأضاف "من الممكن أيضا أن بعض الدروس المستفادة بعد انفجار فقاعة التكنولوجيا قبل أكثر من 25 عاما ستمنع تكرار حدوث الشيء نفسه مرة أخرى".

واستمدت السوق الطمأنينة من تعليقات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لوقف الصراع قد "يستغرق بضعة أيام"، في حين أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن طهران تسعى إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 46.00 نقطة، أو 0.62 %، ليغلق عند 7519.47 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 311.92 نقطة، أو 1.18 %، إلى 26655.89 نقطة. وفي المقابل، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 106.60 نقطة، أو 0.21 %، ليغلق عند 50473.10 نقطة.