لماذا لا تواكب وول ستريت الصعود القياسي للذهب؟





شهدت أسعار الذهب بداية قياسية لـ2026، حيث تجاوزت الأونصة حاجز 5,500 دولار، متجاوزة بذلك عديدا من توقعات الأسعار السنوية، ما دفع المحللين إلى ترقية توقعاتهم، ويضع بعضهم هدف 6 آلاف دولار للأونصة ضمن الرؤية المستقبلية.

أدى الارتفاع إلى قيام بعض الصناديق الصينية بتعليق عمليات الشراء الجديدة، مع تحذير المستثمرين من "مخاطر التداول بعلاوة في السوق الثانوية".

وبحلول منتصف يوم الخميس، بلغ سعر الذهب الفوري نحو 5,540 دولارا للأونصة، متراجعًا قليلا عن أعلى مستوى سجله عند 5,598 دولارا، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما كان متوافقًا مع توقعات السوق عموما. ويظل السعر الحالي للمعدن النفيس يمثل مكسبا تاريخيا 28% خلال الأسابيع الأربعة الأولى من العام.

وفي إطار الصعود القوي، شهد صندوق هونج كونج المتداول للذهب ارتفاعًا أكثر من 9% في يوم التداول الأول الخميس، حسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ويأتي التوجه نحو الذهب وسط تزايد المخاوف بشأن أصول الدولار الأمريكي، متأثرة بعدم اليقين في السياسات تحت إدارة الرئيس ترمب، ومخاوف تتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وسرعة الارتفاع جعلت توقعات نهاية 2025 غير صالحة، ودفعت الإستراتيجيين لإعادة تقييم مراكزهم.

وفي تقرير توقعات السوق لـ2026 أصدره جي بي مورجان في ديسمبر، توقع محللو البنك أن يصل سعر الذهب إلى 5 آلاف دولار للأونصة بحلول الربع الرابع، مع متوسط سعر سنوي يبلغ 4,753 دولارًا.

أما جولدمان ساكس، فقد رفع هدفه لنهاية العام إلى 5,400 دولار للأونصة، بعد أن كان محددًا سابقًا عند 4,900 دولار، في حين أن الأسعار الفورية تجاوزت بالفعل هذا المستوى. وأوضح محللو دويتشه بانك أن بلوغ الذهب 6 آلاف دولار للأونصة ممكن في حال ضعف الدولار هذا العام، مضيفين أن سعر 6,900 دولار "سيكون في الواقع أقرب إلى الأداء المتميز الذي حققه الذهب خلال العامين الماضيين" في سيناريوهات بديلة.

وتأثرت المعادن الأخرى بالطلب القوي، حيث سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا يزيد على 60% منذ بداية العام.

وفي ضوء الطلب الكبير على المعادن، أوقفت بعض الصناديق الصينية الاكتتابات الجديدة، للحد من المضاربات في منتجاتها. فقد علق E Fund Gold Theme Fund (LOF) عمليات الشراء لوحداته من الفئة A باليوان بدءًا من الأربعاء، كما اتخذ UBS SDIC Silver Futures Fund (LOF) خطوة مماثلة، مشيرًا إلى تداول وحداته بعلاوة كبيرة على صافي القيمة في السوق الثانوية.

وحذرت الصندوق المستثمرين: "يجب الانتباه إلى مخاطر التداول بعلاوة في السوق الثانوية، فاستثمار أعمى في وحدات ذات علاوة مرتفعة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة".