كوريا تتجاوز كندا لتصبح سابع أكبر سوق أسهم عالمياً





تجاوزت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية نظيرتها الكندية لتصبح سابع أكبر سوق في العالم، مدفوعة بطلب لا يشبع على الرقائق التي تشغل الذكاء الاصطناعي.

وقفزت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في كوريا 71% هذا العام إلى 4.59 تريليون دولار، بينما ارتفعت القيمة السوقية للشركات الكندية نحو 7% إلى 4.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وقد زادت أسهم "سامسونج إلكترونيكس" (Samsung Electronics Co)، التي تجاوزت أخيراً علامة التقييم البالغة تريليون دولار، و"إس كيه هاينكس" (SK Hynix Inc) بأكثر من الضعف هذا العام، بعدما جعلت هيمنتهما في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي منتجاتهما وأسهمهما مطلوبة بشدة.

ويؤكد هذا التقاطع كيف بات تكوين المؤشرات يحدد مصائر أسواق الأسهم الوطنية.

رقائق الذكاء الاصطناعي ترفع وزن كوريا عالمياً

مع استحواذ الشركتين العملاقتين في الرقائق على 45% من وزن المؤشر القياسي، استفادت القيمة السوقية لشركات كوريا من موجة الطلب على أشباه الموصلات، لتتجاوز أسواقاً أوروبية كبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا.

وأضاف مؤشر "كوسبي" أكثر من 70% منذ بداية هذا العام، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الكندي الغني بالموارد والمال، "إس آند بي/تي إس إكس المركب" (S&P/TSX Composite Index)، 7% فقط.

وقال ها سوك كيون، كبير مسؤولي الاستثمار في "يوجين أسيت مانجمنت" (Eugene Asset Management Co): "من المرجح أن تتوسع القيمة السوقية لكوريا أكثر، مدفوعة بدورة الذاكرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، بينما تبدو كندا أكثر تقييداً نظراً إلى تركزها الكبير في الطاقة والقطاع المالي".