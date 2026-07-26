أطلقت هيئة المناطق الحرة القطرية، اليوم، بورصة قطر للألماس، لتداول الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة، والربط بين المنتجي في إفريقيا وآسيا والمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن البورصة الجديدة تشمل خدمات التداول، والعضوية، والتخزين الآمن، وإصدار الشهادات، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتخصصة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام تجارة الألماس العالمية، ويعزز ارتباط الدوحة بالأسواق الدولية في هذا القطاع.

وتضم البورصة منصة تنظيمية موحدة تشمل قاعة تداول آمنة، وأجنحة مخصصة للمفاوضات التجارية، وخزينة للألماس مزودة بأحدث تقنيات الحماية، تعتمد على نظام قفل بالقياسات الحيوية، إضافة إلى خدمات أمن ومراقبة تعمل على مدى الساعة، ومرافق جمركية وخدمات إصدار الشهادات داخل الموقع.

وفتحت البورصة باب العضوية أمام الشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، إلى جانب مزودي الخدمات المتخصصة والجهات العاملة في القطاع. كما تتيح للأعضاء الحصول على تراخيص التداول، والاستفادة من خدمات فرز الألماس والتقييم المستقل داخل الموقع، فضلاً عن خدمات التخزين الآمن والتأمين المتخصص.

وأشارت الهيئة إلى أن البورصة تعمل ضمن إحدى المناطق الحرة في قطر، بما يتيح للمستثمرين المؤهلين التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، إلى جانب إعفاء كامل من ضريبة الدخل على الشركات، في إطار حزمة من الحوافز الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تسهم البورصة في تعزيز الربط بين منتجي الألماس في إفريقيا وآسيا والمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي، عبر جدول فعاليات منسق يتضمن مناقصات للماس الخام والمصقول.

يُذكر أن دولة قطر انضمت إلى نظام شهادات عملية كيمبرلي عام 2021، وهو نظام اعتماد دولي أُطلق عام 2003 بتفويض من الأمم المتحدة، بهدف مكافحة تجارة "ألماس الصراع" أو ما يُعرف بـ"الألماس الدموي"، وضمان انسياب تجارة الماس الخام المشروعة حول العالم.