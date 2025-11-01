سجلت العقود المستقبلية لفول الصويا أكبر ارتفاع شهري لها منذ نحو 5 سنوات، بعد أن عززت الصين مشترياتها من البضائع الزراعية الأمريكية في أعقاب التهدئة التجارية بين البلدين.

قال أشخاص على دراية بالأمر، إن الصين اشترت ما لا يقل عن 4 شحنات من فول الصويا الأمريكي عقب القمة التي جمعت الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، موضحة أن الشحنات ستسلم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ومطلع 2026، بإجمالي 250 ألف طن، سيجري شحنها من الساحل الشمالي الغربي لأمريكا وخليج المكسيك.

x

مشتريات الصين

ذكرت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأول، أن الصين وافقت على شراء 12 مليون طن من فول الصويا العام الحالي، مع ارتفاع الكميات إلى 25 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أنهت العقود المستقبلية لفول الصويا في بورصة شيكاغو تعاملات أمس عند أعلى مستوى في 16 شهرا، لتصل مكاسبها خلال أكتوبر الماضي إلى 11%، مدفوعة بالتفاؤل بشأن اختراق محتمل في المحادثات التجارية.

يتوقع أن تمنح هذه الصفقة متنفسا للمزارعين الأمريكيين الذين عانوا من التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، فيما كانت الصين تفضل الإمدادات الآتية من أمريكا الجنوبية. بلغت قيمة التجارة الزراعية بين واشنطن وبكين أكثر من 12 مليار دولار العام الماضي.

قال ترمب للصحفيين أمس "مزارعونا سعداء للغاية، أنصحهم بشراء جرارات أكبر وأراض أكثر، لم يسبق لأحد أن رأى شيئا كهذا".

غير أن محللين رأوا أن مستوى التزام الصين يظهر حدود اعتماد أمريكا على هذا الشريك التجاري، إذ إن الأرقام الحالية تعيد التجارة إلى مستوياتها السابقة فحسب، بعد أن خفضت الصين اعتمادها الكبير على محاصيل أمريكا منذ اندلاع الحرب التجارية الأولى في عهد ترمب، مع اعتمادها بشكل أكبر على البرازيل لتلبية احتياجاتها.

شراء فول الصويا

قاله المحلل في شركة "كونسوس أغ كونسالتينغ" كارل سيتزر قال "العقود المستقبلية شهدت تقلبات خلال جلسة الأمس، وسط حذر بين التجار الذين "يترددون في اتخاذ مراكز شرائية كبيرة دون تأكيد صيني رسمي للاتفاق".

سجلت الصين أولى مشترياتها من فول الصويا الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع ذاته، قبل أيام من القمة بين ترمب وشي، منهية بذلك توقفا دام عدة أشهر أضر بالمزارعين الأمريكيين، يراقب التجار حالياً صفقات إضافية محتملة، رغم تشكك بعضهم في إمكانية تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.

كبير خبراء السلع الأساسية في "ستون إكس" أرلان سودرمان قال "هناك تفاؤل حذر بأن التصعيد بين الصين وأمريكا قد تراجع، لكن يدرك الجميع أن البلدين ما يزالان بعيدين عن تسوية جميع خلافاتهما، ما يجعلنا عرضة لأي إعادة تصعيد قد تقوّض هذه الاتفاقات".

يتوقع التجار ومطاحن الصين أن تُخفض بكين رسوما إضافية بنسبة 10% على فول الصويا الأمريكي، فرضت في وقت سابق من العام كإجراء مضاد ضد واشنطن، رغم أن الصين لم تؤكد ذلك بعد، حتى في حال تقليص الرسوم الجمركية، ستظل الشحنات الأميركية خاضعة لرسوم 13%، ما يجعلها أقل تنافسية من الإمدادات البرازيلية التي تُعد المورد الأول للصين.

الشركات الخاصة

أوضحت المصادر أن الشركات الحكومية، وعلى رأسها "كوفكو"، هي من يقود عمليات الشراء الأخيرة، وأن مزيدا من الصفقات قد يبرم قريبا، لكن الشركات التجارية الخاصة لا تزال غير متحمسة للعودة إلى الإمدادات الأميركية نظراً لعدم جدواها اقتصاديا حتى بعد خفض بعض الرسوم، وامتنعت "كوفكو " عن الرد على طلب للتعليق.

أغلق سعر فول الصويا مرتفعا 0.7% عند 11.1525 دولار للبوشل، بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة بنسبة بلغت 0.6%.