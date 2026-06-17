عوائد السندات تنخفض قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار السندات قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، حيث ساهم انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في تخفيف المخاوف من صدمة تضخمية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأسترالية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساسية، كما تراجع عائد السندات اليابانية. وانخفض معدل الفائدة على سندات الخزانة الأميركية ذات آجال الاستحقاق المماثلة بمقدار نقطة أساسية واحدة ليحافظ على مستواه قرب أدنى مستوى له في شهر.

لم يشهد مؤشر "MSCI" للأسهم الآسيوية تغيراً يُذكر بعد ارتفاعه لثلاثة أيام، حيث خسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي يضم شركات تصنيع أشباه الموصلات، 0.3%. وجاء ذلك بعد تراجع أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات الذي أثر سلباً على الأسهم الأميركية، ما أدى إلى انخفاض مؤشر "إس أند بي 500" وهبوط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة تقارب 2%.

النفط ينخفض 15% في أربعة أيام

انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع بنسبة 15% على مدى أربعة أيام، مُسجلًا أطول سلسلة خسائر هذا العام، وذلك على خلفية توقعات بأن يؤدي الاتفاق الأميركي الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز إلى زيادة كبيرة في المعروض. وقد دفع هذا التراجع في أسعار النفط المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة العالمية، بالتزامن مع أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة كيفن وارش.

وقال بايرون أندرسون، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة "لافر تينغلر" للاستثمارات، التي تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار: "إن إنهاء الحرب فعليًا وتدفق النفط بحرية سيؤدي إلى انخفاض العائدات على المدى القصير. وستختفي زيادات أسعار الفائدة بمجرد انحسار التضخم في قطاع الطاقة".

مع اعتبار رفع بنك اليابان المتوقع استثناءً، يُتوقع ألا تُجري معظم البنوك المركزية في العالم المتقدم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي، أي تغييرات هذا الأسبوع. وينصبّ تركيز المستثمرين بشكل أكبر على ملامح السياسة النقدية في عهد وارش.

تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس تحولاً في أسلوب تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق، إذ من غير المرجح أن يُقدم وارش "خطته الخاصة" ضمن مخطط النقاط الذي يخضع لتدقيق دقيق، مُخالفاً بذلك نهج جيروم باول وجانيت يلين وبن برنانكي.

كيفن وارش في موقف حرج

قال بريت كينويل من "إيتورو": "في غضون أشهر، تحوّل النقاش من 'كم عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام؟' إلى 'كم عدد رفعات أسعار الفائدة المطروحة؟'". وأضاف: "هذا تحوّل كبير، ويضع وارش في موقف حرج: بإمكانه الإقرار بالتراجع الأخير في أسعار النفط وإظهار الصبر، لكن لا يُمكنه التظاهر بالرضا عن النفس إذا كانت ضغوط التضخم الأوسع نطاقاً تسير في الاتجاه الخاطئ".

يتزايد انقسام متداولي الخيارات حول مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، حيث تتضارب التوقعات بين خفض أسعار الفائدة ورفعها بدرجات متفاوتة خلال الأشهر المقبلة.

تتفاوت توقعات السياسة النقدية من قبل محللي وول ستريت بشكل كبير. فقد توقعت شركة إدارة الأصول الأميركية "PGIM" هذا الأسبوع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بينما توقع أندرو هولنهورست من "سيتي غروب" أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام. أما توقعات بنك "بي إن بي باريبا" الأخيرة فتشير إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة تبدأ في ديسمبر.

اتفاق سلام أمريكي إيراني

في غضون ذلك، تستعد الولايات المتحدة وإيران لتوقيع اتفاق سلام مؤقت رسمياً، ما دفع كلا الجانبين إلى ادعاء النصر، بينما لا تزال تفاصيل الاتفاق تتكشف، تاركةً العديد من الحكومات الأوروبية ومستثمري الطاقة وشركات الشحن متخوفين بشأن سرعة عودة مضيق هرمز إلى وضعه قبل الحرب.

قال بيلي ليونغ، استراتيجي الاستثمار في شركة "غلوبال إكس مانجمنت": "لقد مالت الأجواء نحو مزيد من التيسير النقدي خلال الـ 48 ساعة الماضية، مع انخفاض حاد في أسعار النفط مع إعادة فتح مضيق هرمز، ما وفر دفعة حقيقية لخفض التضخم. لكن السوق لن يستوعب ذلك إلا بعد سماع تصريحات مباشرة من وارش".

وفي أسواق أخرى، ارتفع الذهب والفضة بشكل طفيف، بينما شهد بيتكوين انخفاضاً طفيفاً.