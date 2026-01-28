شهية المستثمرين تقود سوق الفرنشايز .. و3 قطاعات مسيطرة في السعودية

ينظر إلى سوق الامتياز التجاري العالمي التي تضم نحو 30 ألف علامة تجارية على أنها في حالة تطور مستمر مدفوعا بارتفاع شهية المستثمرين لنماذج الأعمال القابلة للتوسع، وفق ما ذكره خبراء وأصحاب علامات تجارية لـ"الاقتصادية".

وقالوا خلال المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي استضافته الرياض مؤخرا "إن قطاعات الأغذية والخدمات والتجزئة تسيطر على مشهد(الفرنشايز) في السعودية، الذي يتميز بأن نسب نجاح مشاريعه تتفوق على المشاريع التقليدية".

وتشير بيانات رسمية إلى أن حجم سوق الامتياز التجاري في السعودية بلغت نحو 54 مليار ريال، فيما تستحوذ السعودية على ما بين 50% و60% من سوق الامتياز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي أول للعلامات التجارية.

السعودية إحدى أكبر وأسرع أسواق الضيافة نموا في المنطقة

علي العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أجوان العالمية للضيافة من قطر أكد أن اختيار السوق السعودية كان خطوة استراتيجية مع انطلاق مشروع الامتياز التجاري للمجموعة، مشيرا إلى أن السعودية تمثل اليوم إحدى أكبر وأسرع أسواق الضيافة نموا في المنطقة.

وقال: “رأينا في السوق السعودية شغفا استثماريا كبيرا بقطاع المطاعم والامتياز التجاري، ووجدنا فجوة حقيقية يمكننا من خلالها تقديم مفهوم مختلف وقيمة مضافة حقيقية، بدأنا من الرياض كونها سوقا ضخمة وواعدة ومتوافقة تماما مع مستهدفات رؤية السعودية”.

وأشار إلى أن المجموعة أطلقت هذا العام 3 فروع لعلامتها “جو كريسبي” في الرياض، وتتوقع أن تتجاوز استثماراتها خلال العامين المقبلين حاجز 150 مليون ريال، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى حد أدنى يبلغ 150 فرعا في مختلف مناطق السعودية خلال خمس سنوات، عبر نظامي الماستر فرنشايز والسوب فرنشايز.

وأضاف: “نتوقع أن تتجاوز استثماراتنا الذاتية في السعودية 250 مليون ريال خلال خمس سنوات، بخلاف الاستثمارات غير المباشرة التي سيضخها شركاء الامتياز التجاري، وهو ما يعكس حجم الثقة التي نضعها في السوق السعودية”.

وكشف العبيدلي أن المجموعة تدرس إدراج الشركة في السوقين السعودية والقطرية خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن المجموعة، رغم كونها شركة عائلية، تعمل منذ نحو أربع سنوات على بناء هيكل مؤسسي متكامل ومتوافق مع متطلبات الطرح العام الأولي IPO.

معرض الامتياز يربط العلامات التجارية بالمستثمرين

ويمثل المعرض امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققتها الدورات السابقة، حيث أسهم في توقيع عشرات اتفاقيات الامتياز، وربط العلامات التجارية بالمستثمرين بشكل مباشر، بما يعكس الثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية السعودية.

بدوره، قال فيرناندو لوبيز الرئيس التنفيذي لشركة GNF Worldwide، "المتخصصة في استشارات الامتياز التجاري والتوسّع العالمي" إن السعودية مرشحة بقوة لتكون من أهم أسواق الامتياز التجاري عالميا خلال السنوات الثلاث إلى السبع المقبلة.

وقال: “نحن موجودون في أكثر من 14 دولة، ومؤخرا تم افتتاح مقر للشركة في الرياض ونشارك في معرض الامتياز التجاري السعودي للعام الثاني على التوالي، لأننا نرى أن السعودية تمتلك مقومات استثنائية لنمو قطاع الفرنشايز، بشرط بناء الأسس الصحيحة من الآن”.

سوق الامتياز التجاري العالمي تضم 30 ألف علامة تجارية

وأوضح أن سوق الامتياز التجاري العالمي تضم ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف علامة تجارية، وهي سوق ضخمة لكنها لا تزال غير مركزية ومجزأة إلى حد كبير، ما يجعلها في حالة تطور مستمر.

وأكد أن الامتياز التجاري أصبح أحد أهم محركات الاستثمار الخاص عالميا، ليس فقط لمشغلي الامتياز متعددي الوحدات والعلامات، بل أيضا لصناديق الاستثمار الخاصة Private Equity ورؤوس الأموال الجريئة Venture Capital، إضافة إلى المكاتب العائلية الكبرى التي تستخدم الفرنشايز كأداة لتنويع محافظها الاستثمارية.

“الفرنشايز ليس مجرد نموذج تجاري، بل أداة اقتصادية للدول لعرض نفسها عالميا وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. والسعودية لديها فرصة كبيرة ليس فقط في استقطاب العلامات العالمية، بل في تصدير علاماتها المحلية إلى العالم”، وفقا للوبيز.

وأضاف أن "الحديث عن أرقام دقيقة لحجم سوق الامتياز التجاري عالميا يظل أمرا صعبا بسبب تشعب السوق وعدم مركزيتها"، مؤكدا أن أي أرقام متداولة يجب التعامل معها بحذر.

3 قطاعات رئيسية تقود نمو الامتياز التجاري في السعودية

من جهته، قال أحمد العرفج، الرئيس التنفيذي لشركة “فران أكسس Franaccess”، "إن 3 قطاعات رئيسية تقود حاليا نمو الامتياز التجاري في السعودية، وهي قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع التجزئة، وقطاع الخدمات".

وأوضح أن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد نموا ملحوظا في المقاهي المختصة ومطاعم الوجبات السريعة المحلية مثل البروستد والشاورما وبوفيهات الإفطار، فيما يشهد قطاع التجزئة تحولا من مجرد بيع المنتجات إلى تقديم تجربة متكاملة للعميل، خصوصا في مجالات الأزياء ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ويعد قطاع الخدمات الأسرع نموا من حيث التنوع، ويشمل خدمات غسل السيارات المتنقلة، وخدمات الصيانة المنزلية، والخدمات اللوجستية.

قطاعات أخرى تُعد من الأكثر جاذبية للاستثمار بسبب قلة المنافسة وارتفاع الطلب، مثل قطاع التعليم والتدريب الذي يشمل مراكز ضيافة الأطفال ومعاهد اللغات، وقطاع الصحة واللياقة البدنية الذي يضم الأندية الرياضية المتخصصة وعيادات التجميل ومراكز الاستشفاء، وفقا للعرفج، إضافة إلى قطاع السياحة والترفيه، ولا سيما تشغيل الفنادق الصغيرة Boutique Hotels ومراكز الترفيه العائلي وخدمات الرحلات السياحية.

عائد استثماري يقارب 15% لمشاريع الامتياز التجاري

العلامات التجارية السعودية حققت قفزات نوعية في مستوى الجاهزية التشغيلية والتنظيمية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بنظام الامتياز التجاري الصادر عن وزارة التجارة، وجهود مركز الامتياز التجاري التابع لمنشآت، كما يقول العرفج الذي أشار إلى أن دخول 52 مطعما سعوديا في النسخة الافتتاحية لدليل ميشلان العالمي شكّل شهادة اعتراف دولية بجودة المعايير السعودية، ومهّد الطريق لتصدير هذه العلامات كفرنشايز فاخر إلى الأسواق العالمية.

وحول التكاليف الاستثمارية، أوضح العرفج أن تكلفة إنشاء مشروع امتياز تجاري في نشاط مثل مطاعم الوجبات السريعة أو المقاهي المختصة تدور في المتوسط حول مليون ريال، تشمل الإيجارات والتجهيزات ورأس المال العامل، بعائد استثماري يقارب 15%، وفترة استرداد لرأس المال بنحو 30 شهرا.

وأكد أن التمويل لا يزال أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الشباب، رغم التطور الكبير في المنظومة التمويلية التي تضم بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن المشهد التمويلي انتقل من مرحلة التحفظ إلى مرحلة التمكين الاستراتيجي، لكنه لفت إلى أن مشاريع الامتياز التجاري تحقق معدلات نجاح أعلى من المشاريع التقليدية، بنسبة تصل إلى 70% لصالح الفرنشايز.



