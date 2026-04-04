شركات بيتكوين تخسر 62 مليار دولار مع استمرار هبوط العملات المشفرة

يزيد تراجع بيتكوين هذا الأسبوع الضغوط على واحدة من أكثر التجارب المالية طموحاً التي أفرزتها طفرة العملات المشفرة الأخيرة، وهي الشركات المدرجة في البورصة التي أُنشئت لتجميع الأصول الرقمية نيابةً عن المستثمرين.

واصلت أسهم عشرات الشركات المتخصصة في الاحتفاظ بالأصول الرقمية التراجع بالتزامن مع هبوط الأسواق الأوسع نطاقاً، لتتفاقم خسائرها التي تجاوزت في كثير من الحالات خسائر العملات المشفرة التي أُنشئت هذه الشركات لامتلاكها والاحتفاظ بها.

بحسب بيانات "أرتيميس" (Artemis)، تراجعت القيمة السوقية المجمعة لأسهم الشركات التي تحتفظ بعملة بيتكوين كأصل احتياطي على أساس التقييم المخفف بالكامل إلى نحو 72 مليار دولار، من 134 مليار دولار عند ذروتها الأخيرة في أوائل أكتوبر، ما أدى إلى خسارة 62 مليار دولار، ويُسلط ذلك الضوء على استمرار انهيار هذه التجارة التي كانت تشتعل زخماً في سوق العملات المشفرة.

بيتكوين قرب أدنى مستوى في 4 أشهر

هبطت بيتكوين بنحو 14% هذا الأسبوع لتتداول قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر. جاء التراجع الأخير مدفوعاً جزئياً بإعلان شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور عن أول عملية بيع بتكوين منذ عام 2022، إلا أن الهبوط لم يتخذ طابعاً فوضوياً، بخلاف الانهيار الذي شهدته الأسواق في أكتوبر وهزّ قطاع الأصول الرقمية بأكمله.

مع ذلك، باتت الشركات التي وعدت المستثمرين سابقاً بـالتعرض المدعوم بالرافعة المالية لمكاسب سوق صاعدة دائمة للعملات المشفرة، تركز بشكل متزايد على البقاء، عبر تنفيذ عمليات تجزئة عكسية للأسهم وإصدار أسهم ممتازة وإعادة هيكلة ترتيبات التمويل، بل وحتى بيع أجزاء من الأصول المشفرة التي تعهدت في السابق بتجميعها إلى أجل غير مسمى.

وهم الاحتفاظ الدائم بالعملات المشفرة

قال هايدن هيوز، الشريك المسؤول عن الإدارة لدى "توكن آيز كابيتال" (Tokenize Capital): "مع الهبوط الراهن للأسعار، تواجه الشركات التي تحتفظ بالعملات المشفرة كأصل رئيسي خياراً قاسياً: إما التخلف عن سداد ديونها أو بيع أصولها".

وأضاف: "حطم اضطرار هذه الشركات لبيع أصولها الاعتقاد السائد بأنها ستواصل اتباع استراتيجية الشراء والاحتفاظ بالأصول دون تغيير".